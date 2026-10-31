Barcelona golea 6-1 al Alavés y responde a su semana negra con dobletes de Raphinha y Yamal

Barcelona no tuvo piedad. El equipo de Hansi Flick venció 6-1 al Alavés en el Spotify Camp Nou, por la jornada 11 de LaLiga, y respondió así a una semana marcada por las derrotas ante el PSG en Champions y el Real Madrid en el Clásico.

El partido tuvo una defensa inédita en el Barça, con De Jong como lateral izquierdo y el debutante Brian Fariñas en el derecho. Al equipo le costó encontrar espacios al inicio, pero el primer gol llegó pronto: Pedri filtró un pase a Fermín López, quien asistió a Raphinha para abrir el marcador.

Fermín López, que estuvo en todas partes, marcó el segundo con un disparo cruzado tras un pase de Lamine Yamal. Luego recuperó un balón y habilitó a Raphinha, quien completó su doblete al 41 con su gol número 15 en LaLiga.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaba, Yamal puso el cuarto. Aprovechó una cesión atrás de Cancelo y ajustó un disparo de zurda al palo. El Barça se fue al descanso con ventaja de 4-0, sin sentirse exigido.

En el segundo tiempo, Flick dosificó a sus jugadores. Dio descanso a Pedri, luego a Raphinha y después a Yamal, quien antes marcó el quinto al 65, con una vaselina tras un pase de Gabriel Jesús. El VAR validó la jugada para descartar el fuera de juego.

Anthony Gordon puso el sexto al 79, tras una asistencia de Rodri, y Mariano Díaz descontó para el Alavés al 84, luego de una pérdida de balón del propio Rodri. El equipo de Quique Sánchez Flores suma siete partidos sin ganar y sigue en picada en la tabla.

Con el triunfo, el Barcelona llega a 30 puntos y recupera el liderato que el Atlético tomó temporalmente esta mañana. Piensa ya en el martes, cuando recibe al Aston Villa en Champions, y en su próximo duelo en LaLiga, precisamente contra el Atlético de Madrid.