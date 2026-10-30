Barcelona busca levantarse tras el clásico: las bajas y dudas de Hansi Flick ante el Alavés

El Barcelona recibe al Deportivo Alavés con la obligación de recuperar las buenas sensaciones de las primeras nueve jornadas y conseguir una victoria que le permita mantenerse en el liderato de LaLiga EA Sports, después de la derrota del pasado domingo frente al Real Madrid (1-2) en el clásico.

El conjunto azulgrana cerró una semana complicada al poner fin a su racha de once victorias consecutivas entre LaLiga y la Liga de Campeones. Tres días antes del tropiezo frente al Real Madrid, también había caído ante el París Saint-Germain (4-2) en la competición europea.

Sin tiempo para lamentaciones, el equipo dirigido por Hansi Flick necesita reencontrarse con su mejor versión y volver a sumar de tres. Sin embargo, afrontará el compromiso con importantes ausencias en defensa, ya que Eric García, Andreas Christensen y Xavi Espart continúan lesionados. A ellos se suma Jules Koundé, quien todavía no se recupera por completo del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió frente al Betis.

Para cubrir las bajas, Flick convocó a los defensores del filial Guillem Víctor y Àlex Campos, quienes participaron en el entrenamiento de este viernes y podrían entrar en la convocatoria para el compromiso liguero.

Con apenas dos centrales disponibles, Pau Cubarsí y Gerard Martín, el técnico alemán podría recurrir a Frenkie de Jong como alternativa de emergencia en la defensa. El neerlandés disputó sus primeros minutos de la temporada en el clásico, después de recuperarse de una lesión parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Otra posibilidad es utilizar al joven mediocampista Braian Fariñas, a quien Flick probó como lateral durante la pretemporada. Su presencia por la banda derecha permitiría dar descanso a João Cancelo y abrir una oportunidad para Alejandro Balde en el costado izquierdo.

Ante la ausencia de Dani Olmo, Fermín López se perfila como el encargado de ocupar la mediapunta, mientras que Marc Bernal y Pablo Páez Gavira, conocido como Gavi, podrían asumir las funciones en el doble pivote.

En ataque, Lamine Yamal y Raphinha parecen tener asegurada su presencia, aunque Anthony Gordon podría descansar, lo que abriría la posibilidad de que Karim Adeyemi ocupe el extremo izquierdo.

Las posibles rotaciones también responden a la necesidad de administrar esfuerzos antes de recibir al Aston Villa el próximo martes en la Liga de Campeones, un compromiso que adquiere mayor importancia después de la derrota en París y el tropiezo en el clásico.

El Alavés busca poner fin a su mala racha

Enfrente estará el Deportivo Alavés, que todavía no ha conseguido ganar como visitante y afronta el desafío con la intención de obtener un resultado positivo que le permita cambiar su dinámica.

El conjunto vitoriano acumula seis partidos consecutivos sin ganar, con un balance de cuatro derrotas y dos empates, una racha que lo mantiene bajo presión en el campeonato.

Ahora intentará sorprender al Barcelona en un escenario históricamente complicado. Los enfrentamientos entre ambos equipos en territorio azulgrana han favorecido tradicionalmente a los locales, aunque el Alavés registra dos victorias y dos empates, el último de ellos hace cinco años.

La cancelación de los partidos de la Copa del Rey, debido al accidente ferroviario de Toledo, permitió al equipo completar una semana de preparación y llegar con prácticamente toda su plantilla disponible, a excepción de las bajas de larga duración de Facundo Garcés y Mikel Rodríguez.

El entrenador Quique Sánchez Flores deberá decidir si mantiene su esquema habitual, con dos carrileros como Abde Rebbach y Ángel Pérez, acompañados en el mediocampo por Ibáñez y Antonio Blanco, o si apuesta por mayor fortaleza física con Carlos Protesoni y Ander Guevara, como ocurrió frente al Athletic Club en San Mamés.

La presencia de Lucas Boyé en el ataque parece segura. La principal incógnita será quién lo acompañará en la delantera: Mariano Díaz o Toni Martínez.