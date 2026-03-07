Barcelona visita al Athletic de Bilbao: hora, fecha y dónde ver el partido por la jornada 27 de LaLiga

Barcelona visita este sábado 7 de marzo del 2026 el estadio San Mamés de Bilbao para enfrentarse al Athletic de Bilbao en la jornada 27 de LaLiga, con el objetivo de extender su racha de resultados positivos y consolidar su ventaja en la cima de la tabla española. Los culés llegan como líderes con 1 punto de ventaja sobre el Real Madrid y vienen de encadenar dos victorias consecutivas en el campeonato, la más reciente ante Villarreal por 4-1.

Ambos equipos llegan a este partido con la misma situación en la Copa del Rey: eliminados en semifinales. El Athletic cayó ante la Real Sociedad por un marcador global de 2-0, mientras que Barcelona venció 3-0 al Atlético de Madrid en la vuelta pero no pudo revertir el 4-0 de la ida en el Metropolitano. Con la copa descartada, los dos equipos enfocan ahora toda su atención en LaLiga.

El Athletic, dirigido por Ernesto Valverde, se ubica en la novena posición de la tabla y llega como local en San Mamés, donde ha sumado 35 puntos en 27 partidos. Pese a la eliminación copera, los vascos vienen de una buena racha en liga sin conocer la derrota en 5 partidos, lo que los convierte en un rival complicado para cualquier equipo en su estadio.

Datos del partido

Fecha: sábado 7 de marzo de 2026

Hora: 14 (hora Guatemala)

Estadio: San Mamés, Bilbao, España

Transmisión: Tigo Sports - ViX+ y a través de la App DAZN

El historial reciente favorece ampliamente al Barcelona, que no ha perdido ante el Athletic en LaLiga desde agosto de 2019. En el encuentro más reciente entre ambos, disputado en enero de 2026 en las semifinales de la Supercopa de España, el conjunto azulgrana goleó 5-0 a los vascos.

Para este partido, el técnico Hansi Flick no podrá contar con Jules Koundé ni Alejandro Balde por lesión, aunque recuperaría a Robert Lewandowski, quien regresó a los entrenamientos tras una fractura en la órbita ocular. Por el lado del Athletic, Nico Williams no estará disponible por una lesión en la ingle, baja sensible para el conjunto vasco de cara a este duelo.