Barcelona vs. Real Madrid: esto dice la IA sobre quién ganará el Clásico de LaLiga

Barcelona y Real Madrid se miden en el Camp Nou este domingo 25 de octubre en la jornada 10 de LaLiga en lo que será el primer Clásico de la temporada con el liderato y el Balón de Oro como telón de fondo.

Para determinar quién tiene más probabilidades de ganar se consultaron tres modelos de inteligencia artificial que analizaron factores como el momento de forma de cada equipo, las bajas, la condición de local, el historial reciente y las estadísticas ofensivas y defensivas de ambos clubes.

Barcelona llega en su mejor momento con nueve victorias consecutivas en LaLiga y 39 goles a favor. Aunque llega con las bajas de Dani Olmo y Eric García. Hansi Flick rotó ante el PSG en Champions pensando en este partido en lo que refleja la importancia que el técnico alemán le da al Clásico.

Real Madrid llega motivado tras golear 4-1 al RB Leipzig en Champions y con Kylian Mbappé como principal referente ofensivo. La gran baja es Vinícius por suspensión mientras que José Mourinho buscará sorprender en su primer Clásico desde su regreso al banquillo blanco.

Lo que dice la IA

Los tres modelos consultados coinciden en señalar al Barcelona como favorito. La condición de local y la racha de nueve victorias consecutivas son los factores que más peso tienen en el análisis de la inteligencia artificial para inclinar la balanza hacia los azulgranas.

Sin embargo los modelos también reconocen que el Real Madrid tiene argumentos para dar la sorpresa. Mourinho es un especialista en partidos de alta presión, Mbappé llega en un gran momento goleador y la experiencia de Bellingham y Valverde puede ser determinante en los momentos clave del partido.

Los últimos 5 Clásicos

TABLA PL

El Barcelona ganó los cuatro Clásicos de la temporada 2024-25 incluyendo la Supercopa la Copa del Rey y los dos duelos de LaLiga. Sin embargo en octubre de 2025 fue el Real Madrid quien ganó 2-1 con gol de Mbappé en el Bernabéu.

En los últimos cinco Clásicos el Barcelona domina con cuatro victorias y el Real Madrid con una sola en lo que refleja el dominio azulgrana en los enfrentamientos más recientes entre ambos equipos.

El veredicto

La IA da al Barcelona entre un 55 y un 60 por ciento de probabilidades de ganar el Clásico este domingo. Sin embargo los tres modelos coinciden en un punto clave: en un Clásico los números nunca son garantía de nada y el Real Madrid tiene los ingredientes para dar la sorpresa en el Camp Nou.