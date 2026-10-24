Fútbol Internacional
Balón de Oro 2026: fecha, hora y dónde ver la premiación en Guatemala
La edición número 70 del galardón más prestigioso del fútbol se celebrará este lunes 26 de octubre en Londres con Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane entre los principales favoritos.
El Balón de Oro 2026 se celebrará el próximo lunes 26 de octubre en el London Palladium de Londres en la edición número 70 del premio más prestigioso del fútbol mundial. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).
El Balón de Oro 2026 ya tiene todo listo para su ceremonia. Por primera vez en su historia la gala saldrá de París y se trasladará a Londres en homenaje a Sir Stanley Matthews el primer ganador del premio en 1956.
La ceremonia se celebrará en el emblemático London Palladium con capacidad para más de 2 mil personas y será presentada por Thierry Henry y Kate Scott con actuaciones musicales de French Montana y Jorja Smith.
La gala servirá para conocer al sucesor del francés Ousmane Dembélé ganador de la edición anterior. Además del Balón de Oro masculino y femenino se entregarán el Trofeo Kopa, el Trofeo Yashin y el Trofeo Johan Cruyff.
Entre los principales candidatos destacan Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri y Fabián Ruiz en lo que promete ser una de las ediciones más reñidas y esperadas de los últimos años.
Los detalles de la ceremonia
- Fecha: lunes 26 de octubre de 2026
- Hora en Guatemala: 1:00 PM
- Sede: London Palladium Londres Inglaterra
- Dónde ver: ESPN Disney+ y DAZN
Nominados
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
- Luis Díaz (Bayern de Múnich)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Bayern de Múnich)
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Sadio Mané (Al-Nassr)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Lautaro Martínez (Inter de Milán)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- João Neves (Paris Saint-Germain)
- Michael Olise (Bayern de Múnich)
- Willian Pacho (Paris Saint-Germain)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (Manchester City / Barcelona)
- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)
- William Saliba (Arsenal)
- Ferran Torres (Barcelona / Paris Saint-Germain)
- Dayot Upamecano (Bayern de Múnich)
- Vinícius Júnior (Real Madrid)
- Vitinha (Paris Saint-Germain)
La lista completa de nominados incluye 30 futbolistas de los mejores clubes del mundo. PSG lidera la representación con varios jugadores nominados mientras Barcelona y Real Madrid también cuentan con múltiples candidatos en una edición muy competida.
El ganador se conocerá este lunes a la 1:00 PM hora Guatemala en lo que será una ceremonia histórica por primera vez fuera de Francia y que definirá al mejor futbolista de la temporada.