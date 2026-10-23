Yamal y Mbappé se juegan el clásico antes de conocer al ganador del Balón de Oro

Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, y Kylian Mbappé, referente del Real Madrid y del combinado francés, se enfrentarán este domingo en el Spotify Camp Nou, un día antes de asistir a la gala del Balón de Oro 2026, que se celebrará en Londres y en la que ambos aspirarán a conquistar el galardón por primera vez.

Aunque el plazo para votar de los cien periodistas que integran el jurado internacional del premio terminó el 28 de septiembre, los dos futbolistas se encontrarán en el primer clásico de la temporada, uno de los partidos más importantes de LaLiga EA Sports, decididos a demostrar que merecen suceder a Ousmane Dembélé como el mejor jugador del mundo.

Ambos llegan en un gran momento de forma. Lamine Yamal suma diez goles y diez asistencias en doce partidos con el Barcelona, mientras que Mbappé acumula 12 anotaciones y tres asistencias en igual número de encuentros con el Real Madrid.

Los dos futbolistas destacan por cualidades diferentes. Mientras que el francés sobresale por su potencia física y efectividad frente al arco, el azulgrana brilla por su creatividad y variedad de recursos para regatear y rematar.

Mbappé es un definidor letal cuando encuentra espacios, mientras que Lamine Yamal destaca por su capacidad para generar juego y superar rivales en espacios reducidos.

Sin embargo, el Balón de Oro reconoce formalmente el rendimiento de la temporada anterior, comprendida entre el 3 de agosto del 2025 y el 19 de julio del 2026, incluido el Mundial.

La elección se basa en tres criterios: rendimiento individual, actuaciones decisivas y carácter ejemplar; rendimiento y logros colectivos, y clase y juego limpio. Bajo estos parámetros, ambos futbolistas cuentan con argumentos para defender sus candidaturas.

Cruce de declaraciones

Durante las últimas semanas, los dos protagonistas han defendido sus aspiraciones en distintas entrevistas y han recibido el respaldo público de sus compañeros y entrenadores.

"He tenido un gran año a nivel individual. He sido el máximo goleador de todas las grandes competiciones y creo que puede ser un buen año para mí", resumió Mbappé en una entrevista con RFI, publicada el pasado 22 de septiembre.

Por su parte, Lamine Yamal respondió en una entrevista publicada por L'Équipe al día siguiente: "El Balón de Oro debería recaer en el jugador diferente, el que quieres ir a ver, el que tiene esa magia, que te hace sonreír, que te da ganas de ir al fútbol sólo para verle".

"Además, he tenido la suerte de ganar muchos títulos con el Barça y ya van dos años así. Y he podido ganar el más importante, el Mundial. Pero, por encima de todo, creo que mi forma de jugar es mi argumento más fuerte, el que me hace diferente", agregó.

Mbappé: muchos goles, pero ningún título colectivo

El principal argumento de Mbappé, de 27 años, es su capacidad goleadora. El francés marcó 42 tantos en 44 partidos con el Real Madrid y terminó como máximo anotador de LaLiga EA Sports, con 25 goles, y de la Liga de Campeones, con 15.

Sin embargo, el delantero convirtió 13 de sus 15 anotaciones en la fase de liga de la Liga de Campeones, antes de que el Real Madrid quedara eliminado en los cuartos de final frente al Bayern Múnich, eliminatoria en la que marcó en ambos encuentros.

En el campeonato español, Mbappé apenas consiguió dos goles en las últimas 15 jornadas, aunque se perdió seis partidos entre suplencias y lesiones. El conjunto madridista terminó en la segunda posición.

Tampoco estuvo presente en la eliminación frente al Albacete, en los octavos de final de la Copa del Rey, y llegó con problemas físicos a la final de la Supercopa de España, que el Real Madrid perdió frente al Barcelona.

Con Francia, el balance fue similar. Mbappé terminó como máximo goleador del Mundial, con diez tantos, pero no consiguió marcar en la semifinal frente a España, encuentro que significó la eliminación del combinado francés.

Lamine Yamal apuesta por su juego y los títulos

Las principales credenciales de Lamine Yamal, de 19 años, son su estilo de juego y los títulos conquistados durante la temporada. El español también aspira a superar el récord de Ronaldo Nazário, quien ganó el Balón de Oro a los 21 años.

Con el Barcelona, el joven delantero marcó 24 goles y repartió 18 asistencias en 45 partidos. Además, conquistó LaLiga EA Sports y la Supercopa de España.

No obstante, el conjunto azulgrana quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones y en las semifinales de la Copa del Rey. En ambas eliminatorias, Lamine Yamal fue uno de los referentes del equipo en sus intentos de remontada, con un balance de un gol y una asistencia.

Otro de sus principales argumentos es el título mundial conquistado por España en Nueva York, aunque el futbolista llegó al torneo con molestias físicas y estuvo lejos de su mejor versión. Durante la competición registró un gol y una asistencia en ocho encuentros.

En cualquier caso, Mbappé y Lamine Yamal protagonizarán este domingo, en el Spotify Camp Nou, un nuevo capítulo de una rivalidad que promete extenderse durante los próximos años.