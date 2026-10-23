¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2026 en Guatemala? Estos son los principales candidatos

Cada vez falta menos para conocer al ganador del Balón de Oro 2026, uno de los premios individuales más prestigiosos del futbol mundial. La ceremonia se celebrará el próximo lunes 26 de octubre y tendrá como sede, por primera vez, la ciudad de Londres, Inglaterra.

La gala servirá para conocer al sucesor del francés Ousmane Dembélé, ganador de la edición anterior, en una noche en la que también se reconocerá a las principales figuras del futbol masculino y femenino.

Además del Balón de Oro masculino y femenino, se entregarán otros reconocimientos, como el Trofeo Kopa, al mejor futbolista joven; el Trofeo Yashin, al mejor portero, y el Trofeo Johan Cruyff, al mejor entrenador.

El galardón, que se entrega desde 1956 en la categoría masculina y desde 2018 en la femenina, ha reconocido a algunas de las mayores figuras de este deporte. Entre sus ganadores destacan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Franz Beckenbauer y Ronaldo Nazário.

Para la edición del 2026, varios futbolistas figuran entre los principales aspirantes al reconocimiento. Entre ellos destacan Lamine Yamal, Harry Kane, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Fabián Ruiz y Rodri, quienes han sobresalido por sus actuaciones con sus clubes y selecciones.

¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2026 en Guatemala?

La gala del Balón de Oro 2026 está programada para el lunes 26 de octubre, a las 13 horas de Guatemala, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

La ceremonia reunirá a destacadas figuras del futbol internacional y pondrá fin a la expectativa por conocer a los ganadores de los principales reconocimientos individuales de la temporada.