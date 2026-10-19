Cristiano Ronaldo: esta es la sanción que recibe por abandonar la concentración de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo fue sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la selección de Portugal, debido a desacuerdos con el seleccionador Jorge Jesus, según anunció este lunes el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF).

El delantero recibió la sanción mínima establecida en el reglamento de la FPF, que contempla suspensiones de entre uno y seis meses por abandonar las actividades de la selección nacional. Sin embargo, en este caso, la pena máxima se reduciría a tres meses, debido a que el futbolista admitió su responsabilidad.

El exjugador del Real Madrid, que actualmente milita en el Al Nassr de Arabia Saudita, quedó suspendido automáticamente el 30 de septiembre, fecha en la que abandonó la concentración. Por ello, ya cumplió 19 días de sanción y únicamente le restan 11.

De esta manera, Cristiano Ronaldo estará disponible para los próximos compromisos de Portugal frente a Dinamarca y Gales, programados para el 14 y 17 de noviembre, respectivamente, por la Liga de Naciones.

Tanto el capitán como el seleccionador portugués han dejado abierta la posibilidad de que el delantero regrese a las convocatorias.

¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la selección?

Según el comunicado del Comité Disciplinario de la FPF, el capitán portugués "no comunicó ni justificó previamente, ante el responsable de la FPF o de la selección, su intención de abandonar" la concentración el pasado 30 de septiembre.

Posteriormente, Cristiano Ronaldo explicó al presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, Pedro Proença, que no se encontraba "en condiciones anímicas para seguir integrado".

El delantero, de 41 años, abandonó la concentración debido a diferencias con Jorge Jesus, después de no haber tenido participación en el partido frente a Noruega, disputado el 27 de septiembre en Oslo, que terminó con marcador de 1-2.

Según la versión del futbolista, su molestia se originó porque el entrenador le pidió realizar ejercicios de calentamiento durante media hora, pero finalmente decidió no darle ingreso al terreno de juego.