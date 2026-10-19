¿Se aplaza el PSG frente al Barcelona en la Champions League? Esto confirmaron las autoridades francesas

La capital francesa se prepara para albergar uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada de la Liga de Campeones. El París Saint-Germain (PSG) y el Barcelona se enfrentarán este martes en el Parque de los Príncipes, en un duelo entre dos de los líderes de la competición que se disputará según lo programado, pese a los disturbios registrados en los últimos días en Francia.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, confirmó este lunes que el encuentro entre el PSG y el Barcelona no será aplazado y se disputará en el estadio Parque de los Príncipes.

"Se ha planteado la posibilidad de posponer eventos. La cuestión no se plantea para el partido del PSG contra el Barcelona de mañana. Los partidos no están en entredicho", aseguró Nuñez.

El compromiso corresponde a la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones y está programado para las 21 horas de París (13 horas de Guatemala). La confirmación se produce en medio de la preocupación por los disturbios, saqueos y actos de vandalismo registrados en distintos puntos de Francia.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció la implementación de toques de queda parciales en algunas zonas del país. Sin embargo, las autoridades todavía no han precisado si estas medidas afectarán al distrito XVI de París, donde se encuentra el Parque de los Príncipes.

Por su parte, el entrenador del PSG, Luis Enrique, evitó profundizar en la situación social que atraviesa Francia, aunque expresó su confianza en que el encuentro pueda desarrollarse con normalidad. "No tengo ningún miedo y espero que se pueda jugar el partido en las condiciones habituales. Yo soy entrenador de fútbol y tengo mi opinión muy clara, muy sencilla y la solución perfecta a todos los problemas. Pero no soy la persona indicada para hablar de esto", comentó el técnico español.

PSG y Barcelona disputarán el liderato en París

Más allá de la situación extradeportiva, el enfrentamiento entre el PSG y el Barcelona reunirá a dos equipos que han comenzado con paso perfecto en la Liga de Campeones.

El conjunto parisino, dirigido por Luis Enrique, llega como líder de la clasificación después de ganar sus dos primeros compromisos, mientras que el equipo de Hansi Flick ocupa la segunda posición, también con dos victorias.

Con figuras destacadas en ambos planteles y los primeros puestos de la fase de liga en juego, el Parque de los Príncipes será escenario de uno de los encuentros más esperados de la jornada europea.

Según lo anunciado por las autoridades francesas, el partido se disputará sin modificaciones en su programación, pese a las preocupaciones por la situación social en el país.