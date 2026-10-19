Raphinha manda, Mbappé se acerca y Yamal presiona: así llega la lucha por el Pichichi al Clásico

La lucha por el Pichichi de La Liga se intensifica antes del primer Clásico de la temporada. Mientras Barcelona y Real Madrid se preparan para enfrentarse el próximo domingo, tres de sus principales figuras ofensivas protagonizan una cerrada disputa por el liderato de goleo: Raphinha, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

El brasileño Raphinha encabeza la clasificación de goleadores con 12 anotaciones, tres más que Kylian Mbappé. El delantero francés del Real Madrid acortó distancias después de marcar un doblete en la victoria por 4-1 frente al Sevilla y llegó a nueve tantos en el campeonato.

Por su parte, Lamine Yamal también se mantiene en la pelea. El joven futbolista azulgrana anotó en el triunfo por 5-2 sobre el Betis y alcanzó los ocho goles, con lo que se ubicó a uno de Mbappé y a cuatro de Raphinha.

La disputa individual entre estas figuras añade un atractivo al Clásico de la próxima jornada. Raphinha buscará ampliar su ventaja como máximo goleador del campeonato, mientras que Mbappé intentará aprovechar el enfrentamiento para acercarse al primer lugar de la clasificación de artilleros.

Por su parte, Yamal buscará mantener su buen momento y reducir la diferencia con sus principales competidores.

Detrás de los tres protagonistas aparecen Ante Budimir, Yassir Zabiri y Sergio Camello, todos con siete anotaciones, aunque la atención estará centrada en el enfrentamiento entre las figuras ofensivas de los dos principales clubes del futbol español.

Con Raphinha al frente de la tabla de goleadores, Mbappé en segundo lugar y Yamal muy cerca del delantero francés, el Clásico del próximo domingo no solo pondrá en juego tres puntos importantes, sino que también podría modificar la clasificación de máximos anotadores de La Liga.