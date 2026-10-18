Video: así fue la victoria del Real Madrid sobre el Sevilla con estos golazos en el Bernabéu

Real Madrid venció al Sevilla en la jornada 9 de LaLiga con una actuación muy sólida en el Santiago Bernabéu. Los merengues aprovecharon su condición de local para golear al conjunto sevillano y sumar tres puntos que los mantienen en la pelea por el liderato antes del Clásico ante el Barcelona.

El Sevilla comenzó el partido con personalidad y buscando controlar la posesión del balón. Sin embargo al minuto 29 Arda Güler rompió el buen inicio sevillano con un golazo que abrió el marcador y le dio la ventaja a los merengues en el Santiago Bernabéu.

Al minuto 37 Mbappé amplió la ventaja para poner el 2-0 antes del descanso en lo que fue una primera parte muy completa del conjunto de Mourinho. El francés que regresaba de una lesión volvió a marcar en el Bernabéu en una noticia muy positiva para el Real Madrid.

En el segundo tiempo el Sevilla intentó reaccionar con cambios pero no pudo. Al minuto 63 Mbappé anotó su segundo tanto desde el punto de penal para poner el 3-0 en lo que prácticamente sentenció el partido en el Bernabéu.

Manu Bueno descontó pero Diomandé sentenció

Al minuto 79 Manu Bueno descontó para el Sevilla con un golazo que puso el 3-1 y recortó momentáneamente distancias. Sin embargo tres minutos después Yann Diomandé apareció para sellar el 4-1 definitivo y darle a Real Madrid una victoria muy contundente en el Bernabéu.

Con este triunfo Real Madrid suma puntos importantes en LaLiga y llega al Clásico ante el Barcelona con la confianza renovada. Los merengues que se ubican en la cuarta posición de la tabla buscarán dar un golpe de autoridad ante los azulgranas la próxima semana en uno de los partidos más esperados de la temporada.