Mbappé supera una marca de Messi en la Champions League al alcanzar los 100 partidos

El francés Kylian Mbappé (27 años y 298 días) se convirtió en el jugador más joven de la historia en alcanzar los 100 partidos disputados en la Liga de Campeones, tras ser alineado en el encuentro del Real Madrid contra la Roma. Con esta marca, superó el récord del argentino Lionel Messi, quien llegó a esa cifra con 28 años y 84 días.

Casualmente, el argentino también alcanzó los 100 encuentros frente a la Roma, en septiembre del 2015, durante una visita del Barcelona al Estadio Olímpico. Aquel partido terminó empatado 1-1, con goles de Luis Suárez y Alessandro Florenzi.

Con este registro, Mbappé supera los 99 partidos que disputaron figuras históricas de la máxima competición europea, como el exmadridista español José María Gutiérrez, "Guti"; el alemán Bastian Schweinsteiger y el croata Ivan Rakitic.

El delantero francés debutó en la Liga de Campeones el 27 de septiembre del 2016, cuando el Mónaco recibió al Bayer Leverkusen. Con apenas 17 años, Mbappé ingresó al terreno de juego en el minuto 77 en sustitución de Tiémoué Bakayoko. El encuentro terminó empatado 1-1 y el francés no marcó, aunque sí lo hizo en su primera aparición como titular.

Desde entonces, ha disputado otros 99 encuentros con el Mónaco, el París Saint-Germain (PSG) y el Real Madrid, en los que ha marcado 72 goles, incluido el anotado al minuto 25 del partido contra la Roma.

Si anota este miércoles frente a la Roma, Mbappé superará a Raúl González en la clasificación de máximos goleadores históricos y ocupará en solitario el quinto puesto, únicamente por detrás de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski y Karim Benzema.

Con Mbappé, ya son 64 los futbolistas que han alcanzado al menos 100 partidos disputados en la Liga de Campeones. El récord de más encuentros lo posee el portugués Cristiano Ronaldo, con 187 partidos, seguido del español Iker Casillas, con 181, y el alemán Thomas Müller.