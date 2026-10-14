Fútbol Internacional
Real Madrid: Mourinho critica el momento en que se anunció la sanción a Vinícius Júnior
José Mourinho cuestionó la decisión de la RFEF de anunciar la sanción a Vinícius Júnior apenas dos horas antes del partido de Champions.
José Mourinho cuestiona a la RFEF por anunciar la sanción a Vinícius Júnior antes del Roma vs. Real Madrid.(Foto Prensa Libre: EFE).
El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, cuestionó este miércoles, antes del partido contra la Roma, por qué el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) hizo pública la sanción a Vinícius Júnior, quien se perderá el clásico contra el Barcelona, apenas dos horas antes del inicio del encuentro de la Liga de Campeones.
“Pienso que la pregunta es al comité: ¿por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta”, declaró a Movistar Plus.
“Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace dos horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid, y no olvidar que el Real Madrid es un club español”, agregó.
El delantero brasileño del Real Madrid deberá cumplir una sanción de cuatro partidos tras su expulsión con tarjeta roja directa en la última jornada de Liga frente al Villarreal, por tirar del cabello a un rival y protestar posteriormente al árbitro.
Por esta sanción, Vinícius Júnior se perderá el clásico contra el Barcelona, programado para el domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou.