Fútbol Internacional
Video: Messi anotó doblete y dio asistencia en la victoria del Inter Miami sobre Atlanta United
El astro argentino llegó a 25 goles en la temporada regular de la MLS con sus tantos al 56 y 60 minutos en la victoria 3-1 sobre Atlanta United manteniéndose como líder goleador de la liga estadounidense.
Lionel Messi celebra uno de sus dos goles en la victoria 3-1 del Inter Miami sobre Atlanta United en la MLS. (Foto Prensa Libre: EFE).
Lionel Messi volvió a brillar en la MLS. El astro argentino anotó dos goles en un tramo de cuatro minutos y dio una asistencia en la victoria 3-1 del Inter Miami sobre Atlanta United en lo que fue una actuación completa del mejor jugador de la historia del fútbol en la liga estadounidense.
Germán Berterame abrió el marcador al borde del descanso con asistencias de Messi y Luis Suárez. Ya en el segundo tiempo Messi tomó el control del partido y anotó al minuto 56 tras arrancar desde el centro del campo y combinar con Berterame para después completar su doblete cuatro minutos después.
MESSI. This is what he does. 🐐 https://t.co/IEjdmpnRRh— Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026
Con estos dos goles Messi llegó a 25 anotaciones en la temporada regular de la MLS para mantenerse como líder goleador de la liga. El argentino que ganó la Bota de Oro la temporada pasada con 29 goles sigue en su mejor momento con Las Garzas en la recta final del campeonato.
Messi on the break 1v1? Good luck. Leo has his brace. 🇦🇷 https://t.co/CoI15KzLpw— Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026
Messi apunta al récord histórico de la MLS
Las 40 contribuciones de gol de Messi en la temporada están a nueve del récord histórico del mexicano Carlos Vela establecido en 2019 con Los Angeles FC. Con cuatro partidos restantes el astro argentino tiene opciones reales de superar esa marca histórica en lo que sería otro capítulo más en su legado dentro del fútbol mundial.
Con esta victoria el Inter Miami encadenó su tercera victoria consecutiva y se ubica segundo en la Conferencia Este con 55 puntos a once del líder Nashville en lo que es uno de los mejores momentos del club en la presente temporada de la MLS.