¿Por qué trasladaron al Dibu Martínez al hospital tras el encuentro contra el Everton?

Emiliano Dibu Martínez generó preocupación en el estadio Hill Dickinson de Liverpool. El portero argentino del Chelsea sufrió un fuerte choque con el defensor del Everton Jarrad Branthwaite al salir a un centro a balón parado en el área en el minuto 66 del encuentro y quedó noqueado sobre el terreno de juego.

Las asistencias médicas de ambos equipos corrieron de inmediato al lugar del choque mientras el partido se detenía por completo. Dibu primero movió el brazo y después quedó inmóvil sobre el césped generando la preocupación de todos los presentes en el estadio durante más de ocho minutos de atención sobre el terreno de juego.

Branthwaite el defensor del Everton también sufrió un severo golpe en el choque aunque logró reestablecerse y continuó en el encuentro. El contraste entre ambos jugadores fue evidente ya que mientras el central inglés pudo seguir jugando el portero argentino tuvo que ser retirado del campo.

Al minuto 74 el portero fue evacuado del campo completamente inmovilizado de la cabeza a los pies con collarín pero consciente y moviendo las manos al momento de ser retirado en camilla en lo que fue uno de los momentos más tensos de la jornada en la Premier League.

El técnico del Chelsea Xabi Alonso explicó la situación tras el partido. “Que yo sepa salió del estadio consciente y ahora mismo está en el hospital haciéndose pruebas de precaución. Tenemos que esperar. Esperemos que no sea demasiado grave” afirmó el entrenador español en declaraciones recogidas por los canales oficiales del club.

La situación del Dibu Martínez genera incertidumbre sobre su disponibilidad para los próximos compromisos del Chelsea. El portero campeón del mundo con Argentina es una pieza fundamental para el conjunto londinense y su posible ausencia representaría un golpe importante para los planes de Xabi Alonso en las próximas semanas.