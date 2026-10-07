“Ya extraño vestir la celeste y blanca”: el emotivo mensaje de Messi tras despedirse de Argentina

Horas después de su último partido con la selección argentina, Lionel Messi publicó un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó que ya extraña vestir la camiseta de Argentina y que considera correcta su decisión de finalizar su trayectoria internacional.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió el capitán argentino en Instagram.

Messi se refirió a los momentos que vivió durante su trayectoria con la selección argentina y a las dificultades que enfrentó. “Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, expresó.

El futbolista también afirmó que le resulta difícil expresar lo que siente después de su último partido con Argentina. “Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”.

En su mensaje, Messi agradeció el acompañamiento de su familia durante su trayectoria. “Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”.

Además, agradeció a amigos, compañeros, entrenadores y cuerpos técnicos que lo acompañaron durante su trayectoria con la selección argentina.

Un recuerdo para Maradona

Messi también se refirió a Diego Armando Maradona. “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”.

Agradecimiento a clubes y aficionados

Messi también agradeció a los clubes en los que jugó por permitirle incorporarse a la selección argentina.

“Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección”. El futbolista cerró su mensaje con un agradecimiento a quienes lo acompañaron durante su trayectoria internacional.

“Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”. La publicación se produjo un día después de su último partido con Argentina en el estadio Monumental, donde la selección venció 3-0 a Benín. Messi disputó su partido 208 y marcó su gol 126 con la selección argentina.