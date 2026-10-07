“No verlo más va a ser triste”: las palabras de Scaloni después del último partido de Messi con Argentina

La etapa de Lionel Messi con la selección argentina llegó a su fin y, después del triunfo 3-0 sobre Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires, el seleccionador Lionel Scaloni habló sobre la despedida del capitán.

Scaloni se refirió a la experiencia de haber dirigido a Messi durante los últimos años y a la dificultad de sustituirlo en la selección.

“En ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador del mejor futbolista de la historia. Tiene todo merecido; ha sido el mejor en 20 años de carrera y lo sigue siendo. Le agradecemos infinitamente por habernos dado la posibilidad de estar con él”, expresó Scaloni en conferencia de prensa.

El entrenador se refirió a lo que representará para la selección argentina la ausencia de Messi, quien terminó su trayectoria internacional con 208 partidos y 126 goles. “No verlo más va a ser triste porque nos deja un legado increíble. Seguramente seguiremos, la selección argentina seguirá, pero es un futbolista irrepetible”, afirmó. Scaloni también se refirió al impacto de Messi dentro y fuera del campo.

El equipo se prepara para una etapa sin Messi

Aunque evitó confirmar si continuará al frente de la selección, Scaloni habló sobre una nueva etapa sin Messi.

“Toca continuar sin él. Va a ser duro porque lo que se ha vivido en los últimos años no ha sido normal”, comentó. Durante la etapa de Messi y Scaloni, Argentina ganó la Copa del Mundo, dos ediciones de la Copa América y la Finalissima.

Para el seleccionador, el trabajo colectivo será necesario para afrontar la ausencia de Messi. “La única manera de compensarlo es con un gran equipo donde todos aporten su granito de arena. Si él antes abría los partidos con una genialidad, ahora no lo tenemos. Entre todos lo podemos suplantar”.

"NO SE VA A REPETIR ALGO IGUAL... LE VI HACER COSAS QUE EN MI VIDA PENSÉ QUE PODÍA HACER UN FUTBOLISTA" Lionel Scaloni habló luego de la despedida de Messi de la Selección Argentina: "Imagínate lo que habrá sido dirigirlo con 20 o 21...". 🎙️ @gastonedul https://t.co/PI5YrRFRgd — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Scaloni habla sobre el ambiente del partido

Scaloni también afirmó que el ambiente durante el encuentro ante Benín influyó en el desempeño del equipo, especialmente durante la primera parte, que terminó empatada.

Según explicó, los futbolistas estaban nerviosos y querían despedir a su capitán con una victoria. “Los compañeros no sabían qué jugada elegir y estaban muy nerviosos. Querían que se fuera de la mejor manera. El primer tiempo no estuvo bueno porque querían que él hiciera lo mejor”.

En la segunda parte, Argentina anotó los tres goles del partido. Messi asistió en los tantos de Nicolás Otamendi y Nicolás Paz y posteriormente marcó de penalti.

Scaloni destaca la incorporación de jóvenes

Scaloni también se refirió a los jóvenes futbolistas que debutaron o sumaron sus primeros minutos con la selección mayor. “Han venido chicos nuevos que nos han dado frescura y cosas que no teníamos, como jugar por afuera. Estamos contentos”, señaló.

Después del último partido de Messi, Argentina inicia una nueva etapa. Scaloni y su cuerpo técnico deberán afrontar los próximos encuentros sin el capitán.