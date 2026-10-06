Messi, entre lágrimas, fuegos artificiales y goles en su despedida con Argentina

Lionel Messi no pudo contener la emoción. Durante la interpretación del himno argentino, antes del inicio de su último partido con la Albiceleste en el estadio Monumental, el capitán se mostró al borde de las lágrimas mientras más de 85 mil aficionados acompañaban uno de los momentos más emotivos de su despedida.

A su alrededor, sus compañeros también vivieron con intensidad la escena. El técnico Lionel Scaloni y los futbolistas argentinos reflejaron la emoción de una noche marcada por la nostalgia y el reconocimiento a una trayectoria de 21 años con la selección.

En las gradas del Monumental apareció además una enorme camisola con el número 10, en una imagen que resumió el protagonismo de Messi en una jornada histórica para el futbol argentino.

El árbitro chileno Fernando Véjar también se sumó al homenaje. En el minuto 10 detuvo el partido para que los 85 mil aficionados presentes dedicaran una prolongada ovación al capitán argentino, mientras se escuchaban fuegos artificiales en el estadio.

La noche tuvo además varias oportunidades para que Messi ampliara su registro goleador con Argentina. Antes del descanso, el delantero merodeó el gol en cuatro ocasiones, en los minutos 6, 23, 26 y 32, con intervenciones de Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y el portero de Benín, Marcel Dandjinou.

NO PUEDO MÁS 😭🥺 pic.twitter.com/SCwp9ny0cA — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

Una de las ocasiones más claras llegó en el minuto 26, cuando Dandjinou evitó el gol de Messi al detener un tiro libre ejecutado por el capitán.

El Monumental se llenó para acompañar al futbolista nacido en Rosario, quien llegó a esta despedida con seis títulos y 125 goles con la selección argentina, además de una historia que incluye los principales logros de la Albiceleste durante las últimas dos décadas.

Aunque Argentina dominó el encuentro dirigido por Scaloni, Benín también generó peligro y estuvo cerca de arruinar parcialmente la fiesta. En el minuto 16, Aiyegun Tosin ganó por arriba a la defensa argentina y conectó de cabeza un remate que pasó cerca de la portería defendida por Emiliano Martínez.

Dos minutos después, Junior Olaitan aprovechó una pérdida en la banda izquierda, ganó la marca de Nicolás Otamendi y remató de primera intención. La pelota volvió a pasar muy cerca del vertical de Martínez.

Pero la imagen que quedó desde el inicio fue la de Messi, visiblemente emocionado durante el himno, consciente de que comenzaba una noche especial: la despedida del capitán de una selección con la que construyó una historia de más de dos décadas.

Y llegó el gol

Y la fiesta no pudo terminar de otra forma; la leyenda viviente marcó y celebró el último gol con Argentina al minuto 71 por la vía del pena.

La Pulga dio cuatro pasos cortos, observó a la portería y con un disparo con el pie izquierdo, marcó el 3-0 de Argentina ante Benin.

Fue esa zurda la que hizo vibrar a las 85 mil almas que se dieron cita al estadio Monumental en Buenos Aires.

Y así puso fin a la carrera con la albiceleste, con emoción, goles y haciendo gritar a todo pulmón a todos.