“Incumplió su palabra”: Cristiano Ronaldo explica por qué abandonó Portugal y acusa al seleccionador Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo acusó este martes al seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, de haber "incumplido su palabra" por no alinearlo en Oslo después de que calentara durante media hora. El futbolista también afirmó que el técnico tuvo una "agresividad" que, a su juicio, no merece, aunque se mostró "disponible" para volver a jugar con la selección.

En un comunicado difundido por la prensa portuguesa, Cristiano, quien abandonó la concentración de la selección portuguesa el pasado miércoles, afirmó que le habían dicho que jugaría 30 minutos contra Noruega, algo que finalmente no ocurrió.

"El resto ya lo saben todos. Estuve calentando desde el descanso, vi cómo pasaban los minutos y no me llamaron. El seleccionador no había cumplido con su palabra", escribió.

Después de ese partido, Cristiano Ronaldo, Jesus y Simão Coutinho, director deportivo de su club, el Al Nassr saudí, mantuvieron una reunión que el jugador describió como "un momento intenso, muy directo, sin ningún tipo de filtro". Según Cristiano, en esa reunión se acordó que Jorge Jesus abordaría el asunto en la rueda de prensa "diciendo la verdad".

"(Jesus) diría que nunca pedí jugar ni un solo minuto, que fue el seleccionador, y nadie más, quien me propuso el plan para esta concentración, y que fue un error hacerme calentar para luego no sacarme al campo, y que si volviera a ocurrir, no lo haría", afirmó.

Sin embargo, Cristiano aseguró que la actitud mostrada posteriormente "no tuvo nada que ver con nuestra reunión; escuché expresiones y una agresividad que considero que no merezco, una actitud de 'quiero, puedo y mando' que nunca me había mostrado, ni de lejos ni de cerca, en privado, la víspera", continuó.

Según el comunicado, se elaboró un documento, que el propio jugador validó y que se entregó al seleccionador para que lo leyera durante la rueda de prensa. El texto contenía ocho puntos, pero finalmente no fue leído.

Entre esos puntos, añadió Cristiano, Jesus iba a decir que el futbolista "fue ejemplar, leal y profesional", y a destacar "lo mucho que vive y ama a la selección y el peso que tiene en el mundo; más aún, el peso y la influencia positiva que ha tenido en la selección durante 24 años consecutivos".

"Me equivoqué al hacer calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no alinearlo. Si fuera hoy, no lo haría", era otra de las frases incluidas, según el comunicado.

Después de lo ocurrido, el capitán portugués decidió abandonar la concentración "sin esperar a que se incumpliera ninguna otra promesa". "Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en la relación entre las personas. Por mucho que duela, que me digan la verdad", opinó.

"Nunca, en ningún momento, me he entrometido en ninguna decisión técnica o táctica de ningún entrenador o seleccionador en casi 25 años de carrera. Acepto, para bien o para mal, lo que me proponen hacer. Respeto la decisión y, cuando no cumplen su palabra, siento que mi lugar no está allí", añadió.

Cristiano también pidió "disculpas" a sus compañeros de la selección de Portugal: "A pesar de la absoluta falta de confianza en la palabra del seleccionador, como podrán atestiguar quienes asistieron a estas conversaciones, no debería haberlo hecho. La responsabilidad es exclusivamente mía".

Además, agregó: "pido perdón a los portugueses una vez más, pero el incumplimiento de la palabra tiene, para mí, un impacto decisivo. Sentí que, a partir de ahí, mi permanencia solo perjudicaría al grupo de trabajo e hice lo que siempre dije que haría si no me sentía útil: hice las maletas y me fui".

Cristiano también se mostró dispuesto a aceptar una posible sanción: "No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye una circunstancia agravante. Ya he pedido perdón, pero sé que las actitudes deben tener consecuencias".

Afirmó que, después de esa posible sanción, si se encuentra "bien físicamente", estará disponible "para competir y ganar" con Portugal. "Esta es, creedme, la más pura de las verdades", concluye el comunicado firmado por Cristiano Ronaldo.