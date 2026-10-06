“Gracias Argentina”: el mensaje de Messi antes de su último partido con la Albiceleste

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, publicó este martes un mensaje de agradecimiento a su país antes de disputar ante Benín su último partido con la camiseta albiceleste, con el que cerrará más de dos décadas de trayectoria con la Selección Nacional.

“Gracias Argentina”, escribió Messi en una historia publicada en su cuenta de Instagram, acompañada por una fotografía en la que aparece besando la camiseta especial que utilizará en su último encuentro con la selección.

El futbolista rosarino disputará hoy su partido número 208 con Argentina, en un amistoso ante Benín que comenzará a las 17 horas de Guatemala en el estadio Monumental, en Buenos Aires, con las entradas agotadas.

Messi completó este lunes su último entrenamiento con la selección argentina, poco más de 24 horas antes de cerrar una etapa que comenzó en el 2005 y que incluye el Mundial de Catar 2022, las Copas América del 2021 y del 2024 y la Finalissima del 2022.

El estadio abrirá sus puertas a las 19 horas de Guatemala para recibir a los aficionados. El evento incluirá música, espectáculos en vivo y la presencia de invitados y de varios de los compañeros que compartieron con Messi los principales logros de la selección.

El encuentro también cerrará una serie de tres amistosos de Argentina, que en los últimos días derrotó 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso, ambos sin la participación de Messi. El seleccionador Lionel Scaloni utilizó esos partidos para probar nuevos futbolistas y variantes.

Benín llega al partido después de empatar 1-1 con Burkina Faso y derrotar 2-1 a Mauritania en sus últimos encuentros. Para los “Cheetahs”, será el primer partido frente a Argentina y coincidirá con la despedida del capitán albiceleste.

“Es una locura para nosotros, es una gran oportunidad estar aquí”, declaró el capitán de Benín, Steve Mounié, quien se refirió a la posibilidad de disputar el último partido de Messi.

Messi debutó con la selección absoluta el 17 de agosto del 2005, en un amistoso ante Hungría. Después de más de dos décadas con Argentina, acumula 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, según los datos difundidos por la AFA, y es el máximo goleador histórico de la selección argentina.