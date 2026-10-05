Messi cierra su etapa con Argentina: estos son sus récords en más de 20 años con la selección

Máximo goleador, futbolista con más partidos y poseedor de varios de los principales registros de Argentina, Lionel Messi cierra este martes más de dos décadas con la Albiceleste con una serie de récords que se extiende a las Copas del Mundo, la Copa América y las eliminatorias sudamericanas.

Antes de su partido de despedida, este martes ante Benín en Buenos Aires, el futbolista rosarino acumula 207 encuentros, 125 goles y 68 asistencias desde su debut ante Hungría, en agosto del 2005, cuando fue expulsado segundos después de ingresar al campo.

Ningún futbolista ha disputado tantos partidos con la selección argentina ni ha marcado tantos goles. Messi supera en la tabla de goleadores a Gabriel Batistuta, segundo con 54, y a Sergio “Kun” Agüero, tercero con 41.

En el 2026, el delantero de 39 años del Inter Miami se convirtió en el futbolista de mayor edad en marcar un gol con la selección argentina, al superar el registro de Ángel Labruna. Sus registros también se extienden a las principales competiciones de selecciones.

Récords en las Copas del Mundo

Messi participó en seis Copas del Mundo, desde Alemania 2006 hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026, una cifra que comparte con el portugués Cristiano Ronaldo.

Ningún futbolista, en cambio, disputó tantos partidos mundialistas como el argentino, que acumuló 34, por delante de los 27 de Ronaldo y los 25 del alemán Lothar Matthäus.

También encabeza la clasificación histórica de victorias en la competición, con 23, seis más que el francés Kylian Mbappé y el alemán Miroslav Klose.

Su última participación elevó su cuenta en las Copas del Mundo a 21 goles, ocho de ellos en esa edición, y terminó su carrera como segundo máximo goleador de la historia del torneo, por detrás de Mbappé.

Durante ese campeonato también estableció otra marca al anotar en nueve encuentros mundialistas consecutivos, una racha que comenzó en los octavos de final de Catar 2022 y se extendió hasta los octavos de final del 2026, con 13 goles en ese período.

El “10” es también el único futbolista que dio asistencias en cinco Copas del Mundo y el único que marcó en la competición durante su adolescencia, su veintena y su treintena.

Récords en la Copa América

Messi disputó siete ediciones de la Copa América entre Venezuela 2007 y Estados Unidos 2024.

Sus 39 encuentros lo convierten en el futbolista con más partidos en la historia del torneo, por delante del chileno Sergio Livingstone, con 34, y del brasileño Zizinho, con 33. Messi acumuló, además, 25 victorias y 18 asistencias en la competición y marcó 14 goles, cifra que lo coloca entre los principales goleadores históricos del certamen.

El rosarino disputó cinco finales: después de perder las del 2007, el 2015 y el 2016, ganó el torneo en el 2021, en el Maracaná de Río de Janeiro, y volvió a hacerlo tres años después en Estados Unidos.

Récord en las eliminatorias

Messi también estableció registros en las eliminatorias sudamericanas para las Copas del Mundo. El capitán argentino cerró su participación con 36 goles en 72 encuentros y es el máximo goleador histórico de las eliminatorias de la Conmebol, con siete tantos más que el uruguayo Luis Suárez.

Sus 72 partidos también le permitieron igualar al ecuatoriano Iván Hurtado como el futbolista con más encuentros disputados en la historia de las eliminatorias sudamericanas.

A estos registros con la selección absoluta se suman los títulos: las Copas América del 2021 y el 2024, la Finalissima del 2022 y el Mundial de Catar, en el que Argentina se coronó campeona después de 36 años.

Con las selecciones juveniles, fue campeón del Mundial sub-20 de Países Bajos en el 2005 y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Más de 20 años después de su debut ante Hungría, Messi cierra su etapa con la selección argentina con títulos y varios de los principales registros individuales del equipo, además de marcas en las principales competiciones internacionales.