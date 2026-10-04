“Fueron errores groseros”: Rafa Márquez tras la derrota 3-0 de México ante Estados Unidos

México cayó 3-0 ante Estados Unidos en el "Clásico de Concacaf" en una noche marcada por errores defensivos individuales y la falta de gol de Santiago Giménez que no pudo aprovechar las ocasiones más claras del partido. La derrota dejó a Rafa Márquez con el peor inicio de un técnico mexicano en 47 años.

El propio Márquez no esquivó la responsabilidad tras el partido. "Fueron regalos. Se trataron de errores groseros en los que les das tres goles. El fútbol se gana o se pierde y lo más importante es que nos sobrepongamos y pensemos en lo que viene analizando todo lo que hicimos mal" afirmó el técnico.

El portero Raúl Rangel y el defensor Diego Campillo tuvieron fallas durante el partido mientras 'Santi' Giménez desaprovechó dos ocasiones claras de gol. Márquez explicó que su delantero arrastra una falta de ritmo por una molestia física y confió en que encontrará su mejor nivel con más minutos de juego.

🚨🇲🇽 NOW: Santiago Giménez has just missed TWO huge chances vs USA. 😱😬 https://t.co/a90qca08Vc — Milan Wire (@MilanWireX) October 4, 2026

El peor inicio en 47 años

Rafa Márquez firma el peor arranque de un técnico mexicano en casi medio siglo. Los últimos cuatro estrategas que lo precedieron en el cargo Javier Aguirre, Jaime Lozano, Diego Cocca y Gerardo Martino ganaron su primer partido al mando del Tri en lo que hace aún más llamativa la racha negativa del 'Kaiser'.

Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse hasta la segunda etapa de Raúl Cárdenas entre 1979 y 1981 cuando tampoco pudo ganar sus primeros tres partidos al frente de la selección mexicana en lo que refleja la magnitud del mal inicio de Márquez.

México tendrá una oportunidad de revancha este martes 6 de octubre cuando enfrente a Chile en el Los Angeles Memorial Coliseum de California. Márquez buscará su primera victoria al frente del Tri en lo que será un partido clave para el arranque de su proceso al frente de la selección azteca.