Guatemala vs. Surinam: las cuentas que necesita la Bicolor para avanzar a cuartos de final

La Selección de Guatemala llega al cierre del Grupo B con una posibilidad concreta de avanzar a los cuartos de final, pero también con la obligación de convertir esa posibilidad en una victoria. Después de tres jornadas, la Bicolor suma cuatro puntos, producto de una derrota frente a Jamaica (3-2), una goleada sobre El Salvador (6-0) y un empate sin goles ante Surinam, en Paramaribo.

Ese 0-0 dejó un escenario abierto, pero también trasladó toda la presión al duelo de este lunes en el estadio Manuel Felipe Carrera. Surinam llega como líder con siete unidades, mientras que Jamaica ocupa el segundo puesto con seis y Guatemala aparece tercera con cuatro. La diferencia de goles de +5, construida principalmente a partir del contundente triunfo ante El Salvador, puede adquirir un valor determinante si los resultados terminan igualando a los equipos involucrados.

La ecuación para Guatemala es directa: debe ganar. Un triunfo la llevaría a siete puntos y le permitiría superar a Surinam en la clasificación. A partir de ahí, el resultado del otro encuentro del grupo, entre Honduras y Jamaica, será determinante para establecer las posiciones definitivas y confirmar el boleto a los cuartos de final.

El empate conseguido en Paramaribo tiene ahora una lectura diferente. Aunque no permitió a Guatemala acercarse al liderato, evitó una derrota que habría complicado todavía más sus aspiraciones. El problema es que aquella igualdad también dejó al equipo de Luis Fernando Tena sin margen para especular en el cierre de la fase de grupos.

La goleada contra El Salvador aparece como uno de los principales argumentos a favor de la Bicolor. No solo significó tres puntos, sino que le permitió construir una diferencia de goles que podría terminar siendo decisiva en una definición cerrada. En un grupo tan apretado, cada gol puede tener el mismo peso que un punto cuando llega el momento de establecer las posiciones mediante los criterios de desempate.

Sin embargo, el reto será trasladar esa capacidad ofensiva mostrada ante El Salvador a un partido completamente diferente. Surinam ya demostró en Paramaribo que puede competir con Guatemala y llega al último encuentro como líder del grupo. Por ello, la Bicolor necesitará asumir la iniciativa desde el comienzo, pero sin convertir la necesidad de ganar en desorden.

El escenario también exige manejar correctamente los tiempos del partido. Guatemala no solo necesita atacar; debe encontrar el equilibrio entre buscar el resultado que le permita clasificar y evitar conceder espacios que faciliten el contragolpe de un rival que llega con la ventaja de tener siete puntos.

Los cuartos de final ya tienen clasificados a México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, por lo que el cierre del Grupo B determinará uno de los otros cuatro lugares. Para Guatemala, el camino está claramente establecido: ganar en casa y alcanzar los siete puntos.

Después de un recorrido irregular, la selección guatemalteca llega a este encuentro con la clasificación todavía en sus manos. El empate en Surinam mantuvo abierta la puerta, la goleada ante El Salvador le dio una diferencia de goles favorable y ahora queda el último paso: responder en casa en el partido que definirá si la Bicolor continúa con vida en la Liga de Naciones o queda fuera de la pelea.