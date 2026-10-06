“El mejor de todos nos hizo mejores a todos”: el emotivo homenaje de la AFA que despide a Messi

Argentina homenajeó a Lionel Messi con un video que repasa sus 22 años con la selección y destaca su legado más allá del futbol. La despedida de Lionel Messi de la selección argentina comenzó antes de que el futbolista saliera a la cancha.

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) publicó este martes 6 de octubre un video dedicado al capitán, quien disputará ante Benín su último encuentro con la selección de su país.

El partido se disputará en el estadio Monumental. Horas antes del encuentro, el capitán argentino afirmó que se marcha "en paz" después de más de dos décadas con la selección. "Me voy en paz. Lo dejé todo por esta camiseta", expresó Messi antes del encuentro.

Desde su debut con la selección mayor en el 2005, Messi ha acumulado 125 goles y 66 asistencias. Es el máximo goleador y máximo asistidor de la selección argentina, además del futbolista con más partidos disputados con Argentina.

Messi participó en seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. En los mundiales disputó 34 encuentros y anotó 21 goles. También es el máximo goleador histórico de las eliminatorias sudamericanas, con 36 tantos.

Con Argentina ganó la Copa Mundial Sub-20 del 2005, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las Copas América del 2021 y del 2024, la Finalissima del 2022 y la Copa del Mundo de Catar 2022.

La AFA publica un homenaje a Messi

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) publicó un video dedicado a su capitán y lo acompañó con un mensaje. "Gracias, Leo. Gracias por hacernos mejores a todos. Tu legado será eterno , capitán", fue la frase utilizada para encabezar el homenaje.

El video repasa momentos de los Mundiales y las Copas América disputados por Argentina, acompañado por una narración dedicada al futbolista rosarino "Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida. Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros. Y ese es otro título más", relata la pieza audiovisual.

El video finaliza con otro mensaje dirigido a Messi: "Gracias, Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir? El mejor de todos nos hizo mejores a todos".

El estadio Monumental será este martes el escenario del último partido de Lionel Messi con la selección argentina.