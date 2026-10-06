¡Adiós, capitán! Messi recibe un homenaje multitudinario en su despedida de Argentina

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¡Adiós, capitán! Messi recibe un homenaje multitudinario en su despedida de Argentina

Lionel Messi vivió una noche cargada de emoción en el Monumental, donde más de 85 mil aficionados lo ovacionaron durante su último partido con la selección argentina.

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AME3482. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 06/10/2026.- Lionel Messi de Argentina saluda este martes, previo a un partido amistoso internacional entre Argentina y Benín en el estadio Monumental, en Buenos Aires (Argentina). Parece la previa de una final de Mundial: bombos, banderas gigantes y miles de camisetas con el 10 en la espalda. Pero la marea albiceleste que llega este martes al Monumental lo hace con una profunda tristeza, para presenciar un partido que nunca quiso ver: la despedida de Messi. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Lionel Messi de Argentina se despidió este martes de la selección. (Foto Prensa Libre: EFE)

El amistoso entre Argentina y Benín se detuvo este martes al cumplirse el minuto 10 para que el estadio Monumental se pusiera en pie y dedicara una prolongada ovación a Lionel Messi, acompañada por fuegos de artificio, en el último partido del astro con la selección argentina.

El árbitro chileno Fernando Véjar interrumpió especialmente el encuentro durante unos instantes para dar lugar al homenaje, mientras los más de 85.000 espectadores coreaban el nombre del capitán argentino.

La afición ya se había levantado cuatro minutos antes, cuando Messi recibió el balón fuera del área y ensayó su primer remate de la noche, detenido por el portero de Benín, Marcel Dandjinou, y lo volvió a hacer en el minuto 23, cuando la 'Pulga' conectó un balón frente a la portería pero no logró anotar.

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Los homenajes comenzaron antes del pitido inicial, cuando una camiseta gigante con el número 10 en la espalda y un "Gracias" en el lugar reservado para el nombre fue desplegada sobre el campo de juego para recibir al ídolo rosarino.

Messi ingresó al campo acompañado por sus hijos y se emocionó hasta las lágrimas al terminar el himno argentino, durante el que se ubicó entre Agustín Giay, único titular que no integró el plantel campeón del mundo en Catar 2022, y Emiliano Martínez, uno de los referentes más experimentados que permanecen en la Albiceleste.

También lloró durante el himno el seleccionador Lionel Scaloni, que dirige a Argentina desde 2018 y acompañó a Messi durante la etapa más exitosa de su carrera internacional.

El capitán de Benín entregó luego al rosarino una estatuilla y una carta como homenaje.

Antes del comienzo del encuentro, Messi se abrazó con todos sus compañeros y mantuvo un abrazo especialmente prolongado con Cristian Romero, heredero de la cinta de capitán.

El delantero, de 39 años, pone fin este martes a una trayectoria de más de dos décadas con la selección absoluta, con la que conquistó el Mundial de Catar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024, además de convertirse en su máximo goleador y en el futbolista con más partidos disputados.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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