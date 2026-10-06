“Gracias a la vida”: los emotivos videos a Lionel Messi por su partido de despedida con Argentina

Minutos antes de decir adiós a la selección argentina, Lionel Messi expresó este martes que se va “en paz” tras haberlo “dejado todo” por la camiseta albiceleste, que vestirá por última vez en el amistoso frente a Benín.

“Llegó el momento. Me voy en paz, dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, dijo el capitán argentino en un video publicado en las redes oficiales de Adidas, que repasa distintos momentos de su trayectoria con la selección y tiene como música de fondo “Gracias a la vida”, de la argentina Mercedes Sosa.

El video termina con Messi acercándose a la camiseta argentina número 10, colgada de una percha, la acomoda y se aleja, en una imagen que simboliza el cierre de una etapa iniciada hace más de dos décadas.

El delantero rosarino disputará este martes su partido número 208 con la selección argentina, en un encuentro con las entradas agotadas que contará con múltiples homenajes, música en vivo y la presencia de varios de los jugadores que lo acompañaron durante sus 21 años con la Albiceleste.

Desde su debut en 2005, Messi ha marcado 125 goles y dado 66 asistencias. Es el jugador con más presencias, el máximo goleador y máximo asistidor histórico del seleccionado.

Disputó también seis mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En esos torneos acumuló: 21 goles y 34 partidos, y fue el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas, con 36 tantos.

En cuanto a títulos, su legado incluye la Copa del Mundo Sub-20 de 2005, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022.

Emotivos videos

Este martes las redes sociales se han inundado de varios videos de homenaje para Lionel Messi.

Pero uno de ellos llamó la atención, y se trata de cómo varias cámaras captaron el momento en que Messi se le ve llorando desde el autobús de la selección de Argentina previo al partido.

En los videos se observa a la multitud que observa a Messi dirigiéndose al estadio, y se puede ver al astro argentino llorando en su asiento, mientras saluda y ve a sus aficionados.

🥺💔 LIONEL MESSI LLORANDO EN EL MICRO. pic.twitter.com/XR9hp9kMpG — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2026

Varios usuarios también han podido grabar el último calentamiento de Lionel Messi previo a su último partido contra Benín.

Lionel Messi, on stage for the very last time representing his country. 🇦🇷 pic.twitter.com/6F76L4KywP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2026

Además, varias personalidades famosas del fútbol han escrito mensajes emotivos hacia Lionel Messi, como Ronaldinho o Neymar.

"Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo", escribió Ronaldinho a Messi en sus redes.

Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de… pic.twitter.com/Zcj0NKCdHa — Ronaldinho (@10Ronaldinho) October 6, 2026

"Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz", dijo Neymar en su publicación en redes sociales.

Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos…

Hoje é seu ultimo jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz.

Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao… pic.twitter.com/XNHpPuBz4M — Neymar Jr (@neymarjr) October 6, 2026

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