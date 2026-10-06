Goles y récords: los momentos más recordados de Lionel Messi contra la selección de Guatemala

Este 6 de octubre es una fecha triste para el mundo del fútbol, ya que hoy se disputará el último partido de Lionel Messi vestido con la camisola de la selección de Argentina.

Este día, a las 17 horas de Guatemala, Lionel Messi y Argentina se enfrentarán contra Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires, lo que pondrá un punto final a la carrera de más de 21 años que el astro ha tenido con la albiceleste.

Durante esos años, Messi ha protagonizado varios momentos históricos con su selección, desde momentos amargos, como las eliminaciones de Argentina en el Mundial, hasta la alegría más pura al lograr obtener el campeonato mundial en 2022.

Y aunque son pocos, a lo largo de su historia se han registrado momentos emblemáticos que el astro argentino ha protagonizado frente a la selección de Guatemala.

A lo largo de la historia, solo en dos ocasiones han coincidido Lionel Messi y la selección de Guatemala, momentos que no dejaron indiferentes a los guatemaltecos, quienes deseaban ver en vivo y a todo color al astro argentino y sus maravillas con la pelota.

El triplete de Messi en 2013

El primer momento emblemático de Messi en Guatemala fue el 14 de junio de 2013, cuando la selección de Argentina visitó el estadio Mateo Flores para disputar un partido amistoso.

Lionel Messi con José Manuel "El Moyo" Contreras en el partido de Argentina contra Guatemala el 14 de junio de 2023. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El resultado final fue una goleada de 4-0 a favor de Argentina, en la que Lionel Messi fue la estrella de la noche al anotar un hat trick:

Un gol a los 15 minutos del encuentro.

Su segunda diana al minuto 40, de penal.

Un zurdazo en el minuto 48 que culminó con su triplete.

Además, Lionel Messi fue el asistente para la anotación del argentino Augusto Fernández.

Este resultado también tuvo un tinte histórico, ya que en ese momento, con su triplete, Messi había superado a Diego Armando Maradona en goles anotados con la selección de Argentina, al alcanzar las 35 anotaciones.

Un doblete en 2024

El 14 de junio de 2024, 11 años después de su triplete, Messi se volvería a encontrar con Guatemala, en esta ocasión en un partido preparativo para la Copa América.

En ese encuentro, a pesar de que Guatemala empezó ganando con un autogol argentino, Messi logró empatar rápidamente el partido con un gol al minuto 12.

Lionel Messi #10 de Argentina regatea a Nicolás Samayoa #3 de Guatemala en la segunda mitad de un partido amistoso internacional entre Guatemala y Argentina en el Commanders Field el 14 de junio de 2024 en Landover, Maryland.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

Los dos goles siguientes fueron obra de Lautaro Martínez, al minuto 39, de penal, y al 66. Finalmente, Messi concretó la goleada con una anotación al minuto 77.

En total, cinco han sido los goles que Messi le ha anotado a la selección de Guatemala y, de los dos partidos disputados, en ambos la albiceleste ganó por cuatro anotaciones.

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