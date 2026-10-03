El polémico like de Cristiano que reavivó el conflicto con la selección de Portugal

La polémica en torno a Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal no se apaga. CR7 dio like a una publicación del exfutbolista brasileño Felipe Melo donde criticaba abiertamente el trato de sus compañeros y del técnico Jorge Jesús asegurando que "nadie dentro de la selección portuguesa llega a la altura de CR7."

El gesto de Ronaldo llegó en un momento donde Portugal acababa de encadenar tres victorias en la Liga de Naciones. Un simple me gusta bastó para reavivar todas las tensiones y volver a poner el foco sobre la relación entre el capitán y el vestuario portugués.

La publicación de Melo se hizo viral rápidamente acumulando miles de likes en Instagram. Sin embargo el que más llamó la atención fue el del propio Cristiano en lo que muchos interpretaron como un aval implícito a las críticas contra sus compañeros y su técnico.

Las palabras que Cristiano avaló con su like

Melo fue muy directo en su publicación al comparar el trato que recibe Ronaldo con el que los jugadores argentinos le dan a Lionel Messi. "Hay una diferencia enorme en la forma en que los portugueses tratan a Cristiano y los argentinos tratan a Messi. Veo más respeto por parte de los rivales cuando juegan contra Ronaldo que de sus propios compañeros" afirmó el brasileño.

El exfutbolista también recordó un incidente durante el partido entre Dinamarca y Portugal donde Rasmus Hojlund marcó e imitó el famoso "siu" de Cristiano antes de encarar a Jorge Jesús. "¿Vieron al jugador que marcó? Se enfadó con Jorge Jesús porque su ídolo es Cristiano. Nadie en Portugal se le acerca a los tobillos".

Rasmus Højlund anotó su gol frente a Portugal y no evitó festejar con un “Siuuu” como Cristiano Ronaldo y declaró que fue como un homenaje para el luso, quien es su gran ídolo.🤩⚽️🫡



(Vía @herrelandsholdet/IG) pic.twitter.com/gcgEJPaWcM — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 3, 2026

Portugal ganó sin Cristiano

Melo también tomó partido sin ambigüedades en el conflicto entre Ronaldo y el técnico. "Entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús estoy muy del lado de Cristiano. Si mañana me demuestran que fue irrespetuoso seré el primero en admitir que me equivoqué" afirmó el brasileño.

El contexto del conflicto tiene sus raíces en los últimos partidos de Portugal. Ronaldo fue titular en la victoria 1-0 ante Gales pero no tuvo minutos en el triunfo 2-1 ante Noruega algo que no le ocurría en un partido oficial con su selección desde hacía 18 años.

Sin él Portugal venció 4-2 a Dinamarca y alcanzó su tercera victoria consecutiva dejando a Gonçalo Ramos y Joao Félix como protagonistas durante su ausencia.