El polémico like de Cristiano que reavivó el conflicto con la selección de Portugal

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El polémico like de Cristiano que reavivó el conflicto con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo reaccionó en redes sociales a una publicación que criticaba el trato de sus compañeros y del técnico Jorge Jesús hacia él y volvió a encender la polémica con la selección de Portugal.

Alejandra Soto

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Lisboa (Portugal), 24/09/2026.- Portugal player Cristiano Ronaldo (L) and head coach Jorge Jesus (R) shake hands after being subbed off during the UEFA Nations League match in Lisbon, Portugal, 24 September 2026. (Lisboa) EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

Cristiano Ronaldo y el técnico Jorge Jesús tras la sustitución del delantero durante la Liga de Naciones. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/Jose Sena Goulao).

La polémica en torno a Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal no se apaga. CR7 dio like a una publicación del exfutbolista brasileño Felipe Melo donde criticaba abiertamente el trato de sus compañeros y del técnico Jorge Jesús asegurando que "nadie dentro de la selección portuguesa llega a la altura de CR7."

El gesto de Ronaldo llegó en un momento donde Portugal acababa de encadenar tres victorias en la Liga de Naciones. Un simple me gusta bastó para reavivar todas las tensiones y volver a poner el foco sobre la relación entre el capitán y el vestuario portugués.

La publicación de Melo se hizo viral rápidamente acumulando miles de likes en Instagram. Sin embargo el que más llamó la atención fue el del propio Cristiano en lo que muchos interpretaron como un aval implícito a las críticas contra sus compañeros y su técnico.

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Se observa un cartel en el exterior, cerca del estadio da Luz, con el siguiente mensaje: a la izquierda, «Gracias, Cristiano Ronaldo, por todo lo que has hecho por Portugal; siempre serás nuestro capitán; Portugal está siempre contigo»; y a la derecha, «Jorge Jesus no estuvo a la altura; falta de sensibilidad en la gestión del activo CR7; mala gestión de un capitán; un ego inflado».(Foto Prensa Libre: EFE).

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COPENHAGEN (Denmark), 01/10/2026.- Portugal's head coach Jorge Jesus (C) walks after winning the UEFA Nations League match Denmark against Portugal, in Copenhagen, Denmark, 01 October 2026. (Dinamarca, Copenhague) EFE/EPA/Liselotte Sabroe DENMARK OUT

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Melo fue muy directo en su publicación al comparar el trato que recibe Ronaldo con el que los jugadores argentinos le dan a Lionel Messi. "Hay una diferencia enorme en la forma en que los portugueses tratan a Cristiano y los argentinos tratan a Messi. Veo más respeto por parte de los rivales cuando juegan contra Ronaldo que de sus propios compañeros" afirmó el brasileño.

El exfutbolista también recordó un incidente durante el partido entre Dinamarca y Portugal donde Rasmus Hojlund marcó e imitó el famoso "siu" de Cristiano antes de encarar a Jorge Jesús. "¿Vieron al jugador que marcó? Se enfadó con Jorge Jesús porque su ídolo es Cristiano. Nadie en Portugal se le acerca a los tobillos".

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Melo también tomó partido sin ambigüedades en el conflicto entre Ronaldo y el técnico. "Entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús estoy muy del lado de Cristiano. Si mañana me demuestran que fue irrespetuoso seré el primero en admitir que me equivoqué" afirmó el brasileño.

El contexto del conflicto tiene sus raíces en los últimos partidos de Portugal. Ronaldo fue titular en la victoria 1-0 ante Gales pero no tuvo minutos en el triunfo 2-1 ante Noruega algo que no le ocurría en un partido oficial con su selección desde hacía 18 años.

Sin él Portugal venció 4-2 a Dinamarca y alcanzó su tercera victoria consecutiva dejando a Gonçalo Ramos y Joao Félix como protagonistas durante su ausencia.

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Alejandra Soto

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