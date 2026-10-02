“Serás siempre nuestro capitán”: pancartas apoyan a Cristiano Ronaldo y cuestionan a Jorge Jesús

“Serás siempre nuestro capitán” es el mensaje de varias pancartas que aparecieron este viernes en distintos puntos de la zona metropolitana de Lisboa, uno de ellos en el Estádio da Luz del Benfica. Los mensajes critican al seleccionador Jorge Jesús tras la polémica por la salida de Cristiano Ronaldo del combinado nacional.

“Gracias Cristiano Ronaldo por todo lo que hiciste por Portugal, serás siempre nuestro capitán”, se lee en las pancartas junto a una fotografía del delantero frente a una bandera de Portugal.

Al otro lado aparece el seleccionador cabizbajo y el mensaje: “Jorge Jesús no estuvo a la altura. Falta de sensibilidad en la gestión del activo CR7. Tratar de forma errónea a un capitán. Ego inflado”.

Además de la colocada en el Estádio da Luz, otra pancarta apareció en el concejo de Oeiras, frente a las instalaciones de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), aunque, según la prensa portuguesa, fue retirada poco después.

Portugal se impuso el jueves a Dinamarca por 2-4 en el tercer encuentro de la Liga de Naciones, el primero después de la salida de Ronaldo, quien abandonó esta semana la concentración de la selección, lo que generó reacciones y opiniones.

Por el momento, ninguna de las partes ha dado más detalles sobre la salida del futbolista. Ronaldo dijo que cuando sea el momento dirá “la verdad a todos los portugueses” sobre las razones que han motivado su salida.