Messi vuelve a Argentina para su despedida: fecha, rival y escenario de su último partido

Lionel Messi ya se encuentra en Argentina para comenzar los días previos a su partido de despedida con la selección. El capitán albiceleste arribó este viernes a Rosario junto con su familia, donde permanecerá durante el fin de semana antes de integrarse a la concentración dirigida por Lionel Scaloni.

El futbolista argentino aterrizó en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo; sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su madre, Celia Cuccittini. Posteriormente, se trasladó a su residencia en Funes, localidad ubicada en las afueras de Rosario.

La llegada de Messi se produjo antes de lo previsto, ya que inicialmente se esperaba que se incorporara a la selección después del amistoso que Argentina disputará frente a Burkina Faso. Sin embargo, el delantero del Inter Miami adelantó su viaje antes de integrarse a la concentración.

El próximo martes 6 de octubre, Argentina enfrentará a Benín en el estadio Monumental, escenario del partido de despedida de Messi con la selección ante la afición argentina. El encuentro incluirá homenajes al capitán albiceleste.

Messi puso fin a su trayectoria con la selección después de anunciar su retiro el pasado 31 de agosto. Durante más de dos décadas defendió los colores de Argentina y se convirtió en el máximo goleador histórico del combinado nacional. Además, conquistó la Copa del Mundo de Catar 2022, las copas América del 2021 y el 2024 y la Finalissima del 2022.

Messi se prepara ahora para disputar su partido de despedida con la selección argentina, el próximo martes en el estadio Monumental.