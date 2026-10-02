Messi vuelve a Argentina para su despedida: fecha, rival y escenario de su último partido

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Messi vuelve a Argentina para su despedida: fecha, rival y escenario de su último partido

Lionel Messi ya está en Argentina para afrontar los últimos días previos a su partido de despedida con la Albiceleste.

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GR3019. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Lionel Messi de Argentina reacciona este domingo, en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzman

Messi llega a tierras argentinas para su despedida con la Albiceleste.(Foto Prensa Libre: EFE).

Lionel Messi ya se encuentra en Argentina para comenzar los días previos a su partido de despedida con la selección. El capitán albiceleste arribó este viernes a Rosario junto con su familia, donde permanecerá durante el fin de semana antes de integrarse a la concentración dirigida por Lionel Scaloni.

El futbolista argentino aterrizó en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo; sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su madre, Celia Cuccittini. Posteriormente, se trasladó a su residencia en Funes, localidad ubicada en las afueras de Rosario.

La llegada de Messi se produjo antes de lo previsto, ya que inicialmente se esperaba que se incorporara a la selección después del amistoso que Argentina disputará frente a Burkina Faso. Sin embargo, el delantero del Inter Miami adelantó su viaje antes de integrarse a la concentración.

El próximo martes 6 de octubre, Argentina enfrentará a Benín en el estadio Monumental, escenario del partido de despedida de Messi con la selección ante la afición argentina. El encuentro incluirá homenajes al capitán albiceleste.

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Messi puso fin a su trayectoria con la selección después de anunciar su retiro el pasado 31 de agosto. Durante más de dos décadas defendió los colores de Argentina y se convirtió en el máximo goleador histórico del combinado nacional. Además, conquistó la Copa del Mundo de Catar 2022, las copas América del 2021 y el 2024 y la Finalissima del 2022.

Messi se prepara ahora para disputar su partido de despedida con la selección argentina, el próximo martes en el estadio Monumental.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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