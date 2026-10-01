Eurocopa 2032: estas son las 13 ciudades que Italia propone como posibles sedes

La Federación Italiana de Futbol (Figc) presentó este miércoles a la Uefa los expedientes de las sedes que considera idóneas para albergar la Eurocopa 2032, que organizará junto con Turquía. Las propuestas incluyen 14 estadios repartidos en 13 ciudades, entre ellas Roma, Milán, Florencia y Nápoles.

La Figc envió al organismo continental, presidido por Aleksander Čeferin, los documentos con los que propone formalmente las posibles sedes para continuar con el proceso de selección.

Asimismo la Uefa comprobará ahora si las propuestas cumplen los requisitos, que abarcan 11 áreas temáticas, desde la compatibilidad de la infraestructura hasta aspectos operativos, como los servicios para los aficionados, la accesibilidad y la sostenibilidad.

La Federación escogerá después cinco sedes entre las propuestas.

Roma cuenta con dos opciones: el Estadio Olímpico, actual sede del Roma y del Lazio, y el nuevo recinto de Pietralata, que se convertirá en el estadio del Roma de cara al 2031.

Otras 12 ciudades, cada una con un recinto, fueron propuestas por la Federación Italiana: Bari, Bolonia, Cagliari, Florencia, Génova, Lecce, Milán, Nápoles, Palermo, Salerno, Turín y Verona.

“Estamos satisfechos con la cantidad y la calidad de los expedientes, lo que demuestra el compromiso y la participación con la que Italia ha respondido a este reto. Quisiera agradecer a la Uefa su fructífera colaboración y a todas las entidades públicas y privadas que han contribuido a este proceso de selección con profesionalidad, experiencia y visión”, afirmó el presidente de la Figc, Giovanni Malagò.

“El trabajo realizado hasta el momento confirma nuestro deseo común de dotar a la Euro 2032 de ciudades y sedes dignas de un gran evento internacional”, concluyó.