¿Quién utilizará el número 7 de Portugal tras la salida de Cristiano Ronaldo?

La selección de Portugal afrontará su próximo compromiso de la Liga de Naciones con una novedad significativa: Rafael Leão será el encargado de portar el histórico dorsal número 7, habitual de Cristiano Ronaldo, luego de que el capitán abandonara la concentración del combinado luso.

De acuerdo con la lista oficial de dorsales para el encuentro ante Dinamarca, el atacante del Galatasaray utilizará el número que durante años ha identificado a Ronaldo tanto en la selección portuguesa como a nivel internacional. El cambio responde a la ausencia del veterano delantero, quien dejó la concentración en medio de la polémica generada tras el duelo anterior.

La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó la salida de Cristiano Ronaldo después de la conferencia de prensa del seleccionador Jorge Jesus. Posteriormente, el futbolista publicó un comunicado en el que aseguró que más adelante explicará a la afición portuguesa los motivos de su decisión.

“A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”, expresó Ronaldo.

El delantero del Al Nassr abandonó la concentración sin participar en el entrenamiento previo al encuentro frente a Dinamarca. Aunque Jorge Jesus había afirmado que el atacante trabajaría junto al resto del grupo, finalmente no estuvo presente en la sesión.

Además, el seleccionador portugués descartó cualquier conflicto con Ronaldo y aseguró que la decisión obedeció a criterios técnicos. Incluso adelantó que Gonçalo Ramos sería el atacante titular para el compromiso ante los daneses.

La salida de Cristiano se produjo días después de permanecer en el banquillo durante la victoria de Portugal por 2-1 frente a Noruega, situación que aumentó las especulaciones sobre su futuro en el combinado nacional.

Mientras tanto, Rafael Leão asume la responsabilidad de portar el emblemático número 7, un dorsal cargado de historia en el fútbol portugués y estrechamente ligado a la figura de Cristiano Ronaldo. El extremo tendrá la oportunidad de liderar el ataque luso en un partido clave de la Liga de Naciones ante Dinamarca.