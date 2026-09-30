“Si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va”: el futuro del “Bolillo” Gómez tras el 6-0 ante Guatemala

El seleccionador de El Salvador, el colombiano Hernán "Bolillo" Gómez, puso su cargo a disposición si la Azul y Blanco no logra mantenerse en la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf y desciende a la Liga B, informó este miércoles el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Yamil Bukele.

La declaración se produjo dos días después de la derrota 6-0 ante Guatemala, resultado que dejó a la selección salvadoreña comprometida en la lucha por la permanencia.

La postura de Gómez: Bukele explicó que, tras la goleada sufrida el lunes, sostuvo una reunión con los jugadores y el cuerpo técnico. "Bolillo me dijo, y le tomé la palabra, que si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va el martes. Eso es lo que puso sobre la mesa", afirmó el dirigente.

El presidente de la Fesfut confirmó que el entrenador colombiano continuará al frente del equipo para los dos últimos partidos de la fase de grupos.

Dos partidos para definir el futuro

El Salvador recibirá a Jamaica el próximo viernes y posteriormente visitará a Martinica el lunes 5 de octubre, en encuentros decisivos para evitar el descenso. "Hay que trabajar, y mucho. Hay que levantar los ánimos y enfrentar con mucho valor los partidos contra Jamaica y Martinica", expresó Bukele.

Un panorama complicado

La selección salvadoreña ocupa el quinto lugar del Grupo B con tres puntos, la misma cantidad que Guatemala, Honduras y Jamaica, ubicadas del segundo al cuarto puesto, respectivamente.

Los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, instancia en la que ya esperan México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, selecciones clasificadas de forma directa. Además, la Liga de Naciones de la Concacaf representa la única vía de clasificación para la Copa Oro 2027.

Balance de Gómez

Hernán "Bolillo" Gómez asumió el cargo en febrero de 2025 y, desde entonces, ha dirigido 18 partidos oficiales, con un balance de cuatro victorias, cinco empates y nueve derrotas. A esos números se suman siete encuentros de preparación frente a clubes y academias, en los que registró tres triunfos, dos empates y dos derrotas.