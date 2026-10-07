De Pelé y Maradona a Messi: así fueron las despedidas de las grandes leyendas del futbol

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina se suma a las que tuvieron otros futbolistas con sus selecciones o clubes. Pelé se despidió de Brasil ante 138,575 personas que le pidieron que se quedara; Maradona eligió la Bombonera para afirmar que "la pelota no se mancha"; y otros jugadores como Beckenbauer, Garrincha, Platini, Zico y Ricardo Zamora también tuvieron partidos de homenaje.

No todos tuvieron una despedida multitudinaria con sus selecciones. Futbolistas como Cruyff, Di Stéfano, Kopa, Eusébio, Yashin y Charlton, entre otros, cerraron su carrera internacional sin un partido de homenaje con sus selecciones y posteriormente fueron reconocidos de otras formas.

Pelé sí tuvo un partido de despedida con Brasil. Edson Arantes do Nascimento tenía 30 años cuando decidió dejar la selección. Trece meses después de ganar en México su tercer Mundial, dejó de jugar con Brasil.

El 18 de julio de 1971, Yugoslavia se enfrentó a Brasil en el Maracaná y 138,575 espectadores asistieron al partido de despedida de Pelé. El brasileño jugó la primera parte. No marcó. En el descanso recorrió el césped mientras los aficionados repetían "Fica, Pelé!" ("¡Quédate, Pelé!"). Claudiomiro ocupó su lugar y el encuentro terminó 2-2.

Pelé terminó su trayectoria internacional después de 92 partidos y 77 goles. Continuó su carrera durante seis años más, pero no volvió a jugar con Brasil. Permaneció en el Santos hasta 1974 y jugó hasta 1977 en el Cosmos estadounidense.

Maradona y "la pelota no se mancha"

El último partido oficial de Diego Armando Maradona con Argentina fue el 25 de junio de 1994, contra Nigeria, en el Mundial de Estados Unidos. Después llegaron el control antidopaje, la expulsión del torneo y la imagen de Maradona abandonando el campo acompañado por una enfermera.

El 10 de noviembre del 2001, más de 50 mil personas asistieron a la Bombonera para un partido entre Argentina y una selección del Resto del Mundo organizado como homenaje a Maradona. Con 41 años y el número 10, anotó dos goles de penalti en la victoria argentina 6-3.

Durante el homenaje, Maradona pronunció una de sus frases más conocidas: "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha".

Beckenbauer jugó contra Alemania

Franz Beckenbauer sumaba cinco años sin vestir la camiseta de Alemania Federal cuando recibió un homenaje. El capitán de la selección que ganó el Mundial de 1974 participó el 1 de junio de 1982 en un partido entre Alemania Federal y el Hamburgo organizado en su honor.

Beckenbauer no volvió a vestir la camiseta de la selección, con la que disputó 103 partidos, sino que jugó con su club frente a Alemania Federal. Alemania Federal ganó 4-2. Beckenbauer marcó primero en propia puerta y, en el minuto 86, anotó para el Hamburgo.

Brasil homenajeó a Garrincha

El Mundial de Inglaterra 1966 marcó el final de la trayectoria internacional de Mané Garrincha, quien había participado en Suecia 1958 y Chile 1962. Siete años después, Brasil organizó un partido en su homenaje.

El 19 de diciembre de 1973, el Maracaná acogió el "Jogo da Gratidao" (partido de la gratitud), un encuentro entre Brasil y una selección del Resto del Mundo organizado para homenajear a Garrincha y ayudarlo económicamente. Mané tenía 40 años y no jugaba con la selección desde 1966. Pelé, Carlos Alberto, Jairzinho, Rivelino y Clodoaldo participaron en el encuentro, que Brasil ganó 2-1.

Garrincha disputó parte del partido y abandonó el campo entre lágrimas mientras los aficionados lo despedían.

Platini fue homenajeado en Nancy

Michel Platini llevaba un año retirado cuando Nancy, la ciudad donde comenzó su carrera profesional, organizó un partido en su homenaje. El 23 de mayo de 1988, la selección francesa que había ganado la Eurocopa cuatro años antes se reunió para enfrentarse a una selección del Resto del Mundo.

Giresse, Tigana, Luis Fernández, Amoros y Rocheteau acompañaron a Platini. En el equipo rival participaron Maradona, Matthäus, Futre, Hugo Sánchez, Zico, Francescoli y Boniek, con Pelé como invitado.

Maradona no tenía previsto jugar y llegó sin botas. Platini lo convenció de participar y Papin le prestó las suyas. El encuentro terminó 2-2.

Zico recibió un homenaje en 1989

Brasil también organizó un homenaje para Arthur Antunes Coimbra, Zico, en 1989.

El escenario fue el estadio Friuli de Udine, ciudad en la que el brasileño había jugado durante su etapa en Italia. El 27 de marzo de 1989, Brasil se enfrentó a una selección del Resto del Mundo. Zico fue capitán de un equipo en el que también participaron Romário, Careca y Dunga. El Resto del Mundo ganó 2-1, con goles del uruguayo Enzo Francescoli y Lajos Détári.

Zico no ganó un Mundial con Brasil. Formó parte de la selección brasileña que disputó el Mundial de España 1982.

Zamora recibió dos homenajes

El 20 de diciembre de 1934, el antiguo Chamartín acogió un partido entre España y Hungría organizado como homenaje a Ricardo Zamora. España ganó 3-1.

El 15 de junio de 1967, España participó en otro homenaje al guardameta. El rival fue una selección del Resto del Mundo en el Santiago Bernabéu, con futbolistas como Eusébio y Sandro Mazzola. Los visitantes ganaron 0-3.

Iribar ocupó la portería española y Zamora, de 66 años, presenció el encuentro fuera del campo. Los dos homenajes estuvieron separados por 33 años.

Futbolistas sin una despedida con su selección

Johan Cruyff disputó su último partido con Países Bajos el 26 de octubre de 1977, ante Bélgica, sin una ceremonia de despedida. Posteriormente decidió no disputar el Mundial de Argentina 1978. Su homenaje llegó con el Ajax frente al Bayern, en un partido que terminó 0-8.

Alfredo Di Stéfano tampoco tuvo un partido de despedida con una selección. Jugó con Argentina, participó en encuentros con Colombia que la FIFA no reconoce como oficiales y posteriormente representó a España. Su homenaje fue con el Real Madrid ante el Celtic, en 1967.

Otros futbolistas recibieron homenajes con sus clubes o en partidos organizados para ellos. En 1971, Lev Yashin reunió a más de 100 mil personas en Moscú para un encuentro entre el Dinamo y una selección del Resto del Mundo; Eusébio da Silva recibió un homenaje con el Benfica ante el Resto del Mundo; Stanley Matthews reunió en 1965, cuando tenía 50 años, a jugadores como Yashin, Di Stéfano, Puskas, Raymond Kopa y Eusébio; Bobby Charlton tuvo un partido en Old Trafford entre el United y el Celtic en 1973, y George Best participó en un encuentro entre un Best XI y una selección del Resto del Mundo en Windsor Park en 1988.