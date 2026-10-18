Fútbol Internacional
LaLiga: así marcha la tabla de posiciones con el Barcelona como líder invicto y el Clásico en puerta
Los azulgranas mantienen su paso perfecto con 27 puntos tras nueve victorias consecutivas mientras el Real Madrid sube al tercer lugar con el Clásico programado para el próximo domingo en el Camp Nou.
El centrocampista del Barcelona Rodri celebra con Fermín su gol, segundo gol del equipo blaugrana, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga entre Real Betis y FC Barcelona, este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. (Foto Prensa Libre: EFE/ Julio Muñoz).
LaLa jornada 9 de LaLiga dejó el panorama muy claro en la parte alta de la tabla. Barcelona sigue siendo el equipo dominante del campeonato español con nueve victorias consecutivas y 27 puntos.
Atlético de Madrid se mantiene segundo con 22 unidades y el Real Madrid sube al tercer lugar con 21 tras golear 4-1 al Sevilla en el Bernabéu.
Barcelona goleó 5-2 al Betis en La Cartuja en un partido marcado por la polémica arbitral y la brillantez de Lamine Yamal. Los azulgranas que llegaron al partido con ocho victorias consecutivas sumaron su novena en lo que es el mejor arranque de temporada del club catalán en muchos años.
El Atlético de Madrid se mantiene segundo con 22 puntos a cinco del líder en lo que es uno de los arranques más sólidos de los colchoneros en los últimos años. Los de Simeone siguen siendo el principal perseguidor del Barcelona en la tabla de LaLiga.
Así marcha la tabla tras la jornada 9
- Barcelona — 27 puntos
- Atlético de Madrid — 22 puntos
- Real Madrid — 21 puntos
- Real Betis — 19 puntos
- Real Sociedad — 16 puntos
- Sevilla — 14 puntos
- Alavés — 11 puntos
- Celta de Vigo — 11 puntos
- Deportivo — 11 puntos
- Osasuna — 11 puntos
- Athletic — 9 puntos
- Villarreal — 9 puntos
- RCD Espanyol — 8 puntos
- Rayo Vallecano — 8 puntos
- Getafe — 8 puntos
- Racing de Santander — 8 puntos
- Levante — 7 puntos
- Elche C. F. — 7 puntos
- Valencia C. F. — 6 puntos
20. Malaga -- 4 puntos
El Clásico entre Barcelona y Real Madrid está programado para el próximo domingo en el Camp Nou en lo que será el partido más esperado de la temporada en LaLiga. Los merengues llegan a seis puntos del líder por lo que una victoria sería fundamental para mantener vivas sus opciones de pelear por el título.