Barcelona goleó 5-2 al Betis con polémica arbitral y llega invicto al Clásico con nueve victorias

Barcelona sigue imparable en LaLiga. Los azulgranas golearon 5-2 al Real Betis en el estadio La Cartuja de Sevilla para alcanzar nueve victorias consecutivas en el campeonato español y llegar al Clásico ante el Real Madrid con la confianza por las nubes.

El partido comenzó con un golazo de Lamine Yamal al minuto 10. El delantero recibió el balón avanzó ante la marca de Bernal y sacó un potente disparo que se coló en la escuadra de Valles en lo que fue una de las mejores acciones individuales de la temporada en LaLiga.

El Betis reaccionó al minuto 27 cuando Valentín Gómez empató con un potente remate tras una jugada de tiro de esquina. Sin embargo Rodrigo volvió a poner arriba al Barcelona al minuto 41 con un cabezazo tras un córner de Fermín López para irse al descanso con el 1-2.

El primer tiempo también estuvo marcado por la polémica. El árbitro anuló un gol de Lo Celso que hubiera significado el 2-2 al detectar una mano del Cucho Hernández 17 segundos antes del remate en lo que generó las fuertes protestas de Pellegrini y los jugadores verdiblancos.

Barcelona aprovechó la expulsión del Betis

Al inicio del segundo tiempo Gabriel Jesús amplió la ventaja para poner el 1-3 y al minuto 53 Abde descontó para el Betis para poner el 2-3. Sin embargo ese mismo minuto Facundo Bernal fue expulsado tras un enfrentamiento con Lamine Yamal dejando a los verdiblancos con diez jugadores.

Con la superioridad numérica Barcelona no perdonó. Eric García amplió al 2-4 al minuto 62 y Dani Olmo sentenció el partido al 81 con el 2-5 definitivo en lo que fue una demostración de poderío ofensivo del conjunto de Hansi Flick en La Cartuja.

Con esta victoria Barcelona suma 27 puntos y llega al Clásico ante el Real Madrid como líder invicto con nueve victorias consecutivas en LaLiga 2026-27 en lo que es el mejor arranque de temporada del club azulgrana en muchos años.