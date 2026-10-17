Barcelona goleó 5-2 al Betis con polémica arbitral y llega invicto al Clásico con nueve victorias

Fútbol Internacional

Barcelona goleó 5-2 al Betis con polémica arbitral y llega invicto al Clásico con nueve victorias

Los azulgranas se impusieron en La Cartuja en un partido marcado por dos goles anulados al Betis y la expulsión de Facundo Bernal que dejó a los verdiblancos con diez jugadores.

Alejandra Soto

|

time-clock

SEVILLA, 17/10/2026.- El centrocampista del Barcelona Rodri (delante) celebra con Fermín su gol, segundo gol del equipo blaugrana, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga entre Real Betis y FC Barcelona, este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.- EFE/ Julio Muñoz

El centrocampista del Barcelona Rodri (delante) celebra con Fermín su gol, segundo gol del equipo blaugrana, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga entre Real Betis y FC Barcelona, este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. (Foto Prensa Libre: EFE/ Julio Muñoz).

Barcelona sigue imparable en LaLiga. Los azulgranas golearon 5-2 al Real Betis en el estadio La Cartuja de Sevilla para alcanzar nueve victorias consecutivas en el campeonato español y llegar al Clásico ante el Real Madrid con la confianza por las nubes.

El partido comenzó con un golazo de Lamine Yamal al minuto 10. El delantero recibió el balón avanzó ante la marca de Bernal y sacó un potente disparo que se coló en la escuadra de Valles en lo que fue una de las mejores acciones individuales de la temporada en LaLiga.

El Betis reaccionó al minuto 27 cuando Valentín Gómez empató con un potente remate tras una jugada de tiro de esquina. Sin embargo Rodrigo volvió a poner arriba al Barcelona al minuto 41 con un cabezazo tras un córner de Fermín López para irse al descanso con el 1-2.

El primer tiempo también estuvo marcado por la polémica. El árbitro anuló un gol de Lo Celso que hubiera significado el 2-2 al detectar una mano del Cucho Hernández 17 segundos antes del remate en lo que generó las fuertes protestas de Pellegrini y los jugadores verdiblancos.

LECTURAS RELACIONADAS

MADRID, 10/10/2026.- El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid y Villarreal CF disputan este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Fernando Villar

Mbappé supera una marca de Messi en la Champions League al alcanzar los 100 partidos

chevron-right
MADRID, 20/09/2026.- El delantero brasilero del Real Madrid Vinícius Júnior calienta antes del partido de LaLiga entre Atlético de Madrid y Real Madrid celebrado este domingo en el del estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. EFE/ Sergio Pérez

¿Jugará Vinícius Júnior contra el Barcelona tras el recurso del Real Madrid?

chevron-right

Barcelona aprovechó la expulsión del Betis

Al inicio del segundo tiempo Gabriel Jesús amplió la ventaja para poner el 1-3 y al minuto 53 Abde descontó para el Betis para poner el 2-3. Sin embargo ese mismo minuto Facundo Bernal fue expulsado tras un enfrentamiento con Lamine Yamal dejando a los verdiblancos con diez jugadores.

Con la superioridad numérica Barcelona no perdonó. Eric García amplió al 2-4 al minuto 62 y Dani Olmo sentenció el partido al 81 con el 2-5 definitivo en lo que fue una demostración de poderío ofensivo del conjunto de Hansi Flick en La Cartuja.

Con esta victoria Barcelona suma 27 puntos y llega al Clásico ante el Real Madrid como líder invicto con nueve victorias consecutivas en LaLiga 2026-27 en lo que es el mejor arranque de temporada del club azulgrana en muchos años.

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

FC Barcelona Futbol Internacional LaLiga Real Betis 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM