¿Jugará Vinícius Júnior contra el Barcelona tras el recurso del Real Madrid?

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¿Jugará Vinícius Júnior contra el Barcelona tras el recurso del Real Madrid?

El atacante brasileño Vinícius Júnior será una de las bajas más sensibles del Real Madrid para los próximos partidos del campeonato español.

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MADRID, 20/09/2026.- El delantero brasilero del Real Madrid Vinícius Júnior calienta antes del partido de LaLiga entre Atlético de Madrid y Real Madrid celebrado este domingo en el del estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. EFE/ Sergio Pérez

Vinícius Júnior pierde la apelación y se mantiene su suspensión de cuatro partidos en La Liga.(Foto Prensa Libre:EFE).

El delantero brasileño Vinícius Júnior no logró revertir la sanción impuesta tras su expulsión en la última jornada de La Liga. Este viernes, el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) desestimó el recurso presentado por el Real Madrid y confirmó los cuatro partidos de suspensión para el atacante merengue.

La resolución se conoció después de que el pasado miércoles se hiciera oficial el castigo al futbolista brasileño, quien recibió una tarjeta roja directa durante el encuentro frente al Villarreal por la fecha ocho de La Liga.

Según el informe disciplinario, Vinícius fue sancionado con dos partidos por tirar del cabello al mediocampista canadiense Nathan Saliba, en una acción ocurrida cuando el balón estaba en juego. Además, recibió otros dos encuentros de suspensión por su conducta hacia el árbitro después de la expulsión, de acuerdo con lo consignado en el acta arbitral.

Con esta decisión, el extremo madridista se perderá los compromisos de liga frente a Sevilla, Barcelona, Racing de Santander y Valencia, incluido el clásico contra el conjunto azulgrana en el Spotify Camp Nou del próximo 25 de octubre.

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Vinícius cuestiona la sanción

Tras conocer la resolución, Vinícius expresó públicamente su desacuerdo con la sanción y consideró que el castigo es excesivo. Las declaraciones del brasileño se produjeron después de un partido de la Liga de Campeones frente a la Roma. “No me acuerdo de un jugador que haya tenido cuatro partidos de sanción”, señaló el atacante.

El futbolista también manifestó su sorpresa por la expulsión y negó haber insultado al árbitro. “No he dicho ninguna palabra ofensiva al árbitro para que me diera cuatro partidos”, afirmó.

Asimismo, cuestionó algunos criterios arbitrales relacionados con las faltas que recibe durante los encuentros. “La afición me da igual. La afición tiene que pitarme porque estoy ahí para marcar goles contra su equipo, pero a los árbitros no los entiendo”, concluyó.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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