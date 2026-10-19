“¿Miedo? No”: la respuesta de Vitinha sobre Lamine Yamal antes del PSG vs. Barcelona

El centrocampista portugués Vitinha destacó la calidad de Lamine Yamal, aunque aseguró que el París Saint-Germain (PSG) afrontará con confianza el partido de este martes frente al Barcelona, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

El internacional portugués calificó al joven futbolista azulgrana como un jugador "excepcional" y "muy especial", pero subrayó que el potencial del conjunto catalán va más allá de una sola figura.

"¿Miedo? No. Afrontamos a los mejores del mundo. Lo que hace en estos momentos es increíble, pero reducir al Barcelona a Lamine no sería justo. Vamos a enfrentarnos a un gran equipo", afirmó Vitinha.

El mediocampista también elogió el centro del campo del Barcelona, al que considera uno de los mejores del mundo, y anticipó una intensa disputa por la posesión del balón entre dos equipos que se caracterizan por su propuesta ofensiva.

"Me encanta la forma en la que juega el Barcelona. Será interesante ver quién domina el centro del campo, porque ambos equipos quieren tener la pelota", señaló.

Vitinha descarta que el encuentro sea una final anticipada

Aunque reconoció la importancia del enfrentamiento, Vitinha evitó calificarlo como una final anticipada, debido a que la temporada todavía se encuentra en sus primeras etapas.

"Estamos en octubre y todavía queda mucho camino por recorrer. Es demasiado pronto para hablar de una final, pero sí es uno de esos partidos que todo futbolista quiere disputar", comentó.

❌ VITINHA NO le tiene MIEDO a LAMINE YAMAL: 🌟 "Es uno de los mejores del mundo, pero no diría miedo". 💎 "Es un jugador ESPECIAL, realmente DIFERENTE". https://t.co/hiw92XD2Nw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 19, 2026

Por otra parte, el portugués destacó el liderazgo de Ousmane Dembélé en el PSG y consideró que el próximo Balón de Oro debería ser para un futbolista del conjunto parisino, debido a los éxitos recientes del equipo.

Sin embargo, reconoció que existe una fuerte competencia por el galardón, con candidatos como Lamine Yamal, Michael Olise y Kylian Mbappé.

El enfrentamiento entre el PSG y el Barcelona reunirá a varias de las principales figuras del futbol europeo, en un duelo que podría ser importante para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de liga de la Liga de Campeones.