Lamine Yamal, Raphinha y una nueva sociedad: así construyó Barcelona su inicio perfecto

El Barcelona de Hansi Flick consiguió ante el Betis su novena victoria consecutiva en La Liga y firmó el mejor inicio de campeonato de su historia, al superar el registro de la temporada 2013-2014 e igualar la marca establecida por el Real Madrid en la campaña 1968-1969.

La contundencia ofensiva azulgrana, impulsada por el talento de Lamine Yamal y la efectividad de Raphinha como delantero centro, la conexión entre Rodri y Pedri en el mediocampo y la profundidad de la plantilla explican el arranque perfecto del líder de la competición.

Desde que Flick asumió la dirección técnica en la temporada 2024-2025, el Barcelona se ha caracterizado por su propuesta ofensiva. En la primera Liga que conquistó el entrenador alemán, su equipo marcó 102 goles, mientras que en la campaña anterior estuvo cerca de alcanzar nuevamente el centenar, con 95 anotaciones.

En las primeras nueve jornadas de esta temporada, el conjunto azulgrana ha marcado 39 goles, con un promedio de 4.3 por encuentro. Si mantuviera ese ritmo durante las 38 jornadas, terminaría el campeonato con más de 160 tantos.

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El talento de Lamine Yamal

En el estadio La Cartuja, Lamine Yamal volvió a ser determinante para el Barcelona. Abrió el marcador con una destacada definición, asistió a Gabriel Jesús en el tercer gol y participó en la jugada que terminó con la anotación de Eric García, tras ejecutar una falta lateral.

La importancia del internacional español en el ataque azulgrana es indiscutible y Flick es consciente de ello, aunque públicamente ha reconocido que le gustaría darle más descanso.

En plena carrera por el Balón de Oro, cuya ceremonia está prevista para el próximo 26 de octubre en Londres, Lamine Yamal es el futbolista más utilizado por Flick en el campeonato, con 741 minutos disputados.

Además, ha participado directamente en 14 de los 39 goles del Barcelona, con ocho anotaciones y seis asistencias.

Raphinha, máximo goleador de La Liga

Al talento de Lamine Yamal se ha sumado la efectividad goleadora del brasileño Raphael Dias, conocido como Raphinha.

Después de que no se concretara el fichaje del argentino Julián Álvarez y de la incorporación de Gabriel Jesús en los últimos días del mercado, Flick apostó por situar al futbolista brasileño como delantero centro, una decisión que ha dado resultados positivos.

Raphinha encabeza la clasificación de goleadores de La Liga con 12 tantos, pese a haberse perdido por lesión el encuentro frente al Getafe, correspondiente a la octava jornada.

Más allá de sus cifras, el brasileño se ha consolidado como uno de los referentes del vestuario, al que también se han integrado Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesús y Rodrigo Hernández, conocido como Rodri.

La conexión entre Rodri y Pedri

La incorporación de Rodri, capitán de la selección española y ganador del Balón de Oro en el 2024, ha tenido un efecto inmediato en el funcionamiento del conjunto azulgrana.

El mediocampista ha aportado mayor equilibrio y control a un equipo que durante las primeras dos temporadas de Flick se caracterizó por un juego predominantemente vertical.

En ese proceso, Rodri ha encontrado en Pedri a su principal socio en el mediocampo, formando una pareja que se ha convertido en una de las fortalezas del Barcelona.

Después de completar su preparación durante las primeras semanas de competición, el futbolista madrileño disputó su primer encuentro como titular frente al Valencia, en la cuarta jornada, y desde entonces ha sido habitual en las alineaciones del técnico alemán.

Aunque el Barcelona ha recibido nueve goles en este inicio de campeonato, la conexión entre ambos mediocampistas le ha permitido mejorar el control de los partidos y administrar con mayor eficacia la posesión del balón.

Una plantilla con múltiples alternativas

Aunque la columna vertebral del equipo está integrada por Joan García, Pau Cubarsí, Rodri, Pedri, Lamine Yamal y Raphinha, Flick cuenta con una plantilla amplia que le permite realizar rotaciones sin afectar considerablemente el rendimiento colectivo.

La mayoría de los integrantes del primer equipo han tenido participación durante las primeras nueve jornadas.

Entre las excepciones figuran Frenkie de Jong, quien regresó a una convocatoria en Sevilla después de recuperarse de la lesión de rodilla sufrida durante el Mundial; Roony Bardghji, que continúa lesionado, y el joven Brian Fariñas.

En defensa, Pau Cubarsí, Jules Koundé, Andreas Christensen —actualmente lesionado—, Gerard Martín, Eric García, João Cancelo y Xavi Espart han tenido oportunidades. Alejandro Balde, por su parte, apenas ha disputado 12 minutos.

En el mediocampo, Marc Bernal y Pablo Páez Gavira, conocido como Gavi, han tenido participación como alternativas a Pedri y Rodri, mientras que Fermín López y Dani Olmo se han repartido los minutos en la posición de mediapunta.

En ataque, aunque Lamine Yamal y Raphinha se mantienen como titulares habituales, Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Gabriel Jesús han demostrado que pueden aportar soluciones ofensivas.

La combinación de efectividad goleadora, equilibrio en el mediocampo y alternativas en todas las líneas ha permitido al Barcelona establecer un inicio histórico en La Liga y consolidarse como uno de los principales candidatos al título.