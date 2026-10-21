Champions League: cinco equipos mantienen paso perfecto y así marcha la tabla de posiciones

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Champions League: cinco equipos mantienen paso perfecto y así marcha la tabla de posiciones

La Champions League 2026-2027 comienza a tomar forma tras tres jornadas disputadas, con cinco equipos que mantienen el paso perfecto y se perfilan como candidatos para avanzar directamente a los octavos de final.

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Madrid (Spain), 21/10/2026.- Leipzig's goalkeeper Maarten Vandevoordt tries to save a goal during the UEFA Champions League soccer match between Real Madrid and RB Leipzig at Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, 21 October 2026. (Liga de Campeones, España) EFE/EPA/JUANJO MARTIN

El portero del Leipzig, Maarten Vandevoordt, intenta evitar un gol durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Real Madrid y el RB Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España, el 21 de octubre de 2026..(Foto Prensa Libre: EFE).

La tercera jornada de la fase de liga de la Uefa Champions League 2026-2027 llegó a su fin y el panorama de la competición comienza a aclararse para los 36 equipos participantes, después de disputarse tres de las ocho fechas programadas. Varios clubes se perfilan como candidatos para avanzar directamente a los octavos de final, mientras que otros buscan mantenerse en la lucha por los puestos de repechaje.

La jornada dejó 73 goles en los 18 encuentros disputados entre martes y miércoles, una muestra de la intensidad ofensiva que ha caracterizado el inicio del torneo. Aunque todavía restan cinco fechas, los primeros lugares de la clasificación comienzan a tomar forma.

De momento, cinco equipos mantienen paso perfecto, con tres victorias en igual número de presentaciones. El líder es el París Saint-Germain (PSG), vigente bicampeón del certamen, seguido por el Aston Villa, que ha protagonizado uno de los mejores arranques de la competición. Completan el grupo de equipos con puntuación perfecta Liverpool, Real Madrid y Real Betis, todos con nueve puntos.

Por su parte, Stuttgart, Arsenal y Barcelona completan los primeros ocho lugares de la tabla, posiciones que, al finalizar la fase de liga, otorgan la clasificación directa a los octavos de final.

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MADRID, 21/10/2026.- El delantero del Real Madrid Yan Diomande celebra tras marcar el 4-1, durante el partido de la Liga de Campeones que Real Madrid y RB Leipzig disputan este miércoles en el Santiago Bernabéu. EFE/Kiko Huesca

Videos: así fueron los goles del triunfo del Real Madrid sobre el RB Leipzig en la Champions League

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En el otro extremo de la clasificación aparecen los equipos que todavía no han conseguido sumar puntos. Porto, Lille y Slovan Bratislava permanecen en la parte baja de la tabla después de tres jornadas disputadas.

Aunque aún quedan cinco fechas por disputarse, la lucha por los ocho boletos directos a los octavos de final y los puestos de repechaje, reservados para los equipos que finalicen entre las posiciones 9 y 24, comienza a intensificarse, la Liga de Campeones entra en una etapa clave, en la que cada resultado será determinante para definir el futuro de los clubes en la competición europea.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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