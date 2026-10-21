Videos: así fueron los goles del triunfo del Real Madrid sobre el RB Leipzig en la Champions League

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Videos: así fueron los goles del triunfo del Real Madrid sobre el RB Leipzig en la Champions League

El Real Madrid mantiene su paso perfecto en la Liga de Campeones tras golear 4-1 al RB Leipzig y firmar su tercera victoria consecutiva en la fase de liga.

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MADRID, 21/10/2026.- El delantero del Real Madrid Yan Diomande celebra tras marcar el 4-1, durante el partido de la Liga de Campeones que Real Madrid y RB Leipzig disputan este miércoles en el Santiago Bernabéu. EFE/Kiko Huesca

El delantero del Real Madrid Yan Diomande celebra tras marcar el 4-1, durante el partido de la Liga de Campeones que Real Madrid y RB Leipzig disputan este miércoles en el Santiago Bernabéu. (Foto Prensa Libre: EFE).

El Real Madrid consiguió una contundente victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig y sumó su tercer triunfo consecutivo en la fase de liga de la Liga de Campeones 2026-2027. El conjunto merengue mantiene su paso perfecto en el inicio de la competición europea, después de haber derrotado al Inter de Milán (2-1) y a la Roma (4-3).

El cuadro blanco dominó gran parte del encuentro y consiguió abrir el marcador justo antes del descanso. Bernardo Silva aprovechó un balón que quedó sobre la línea de gol tras una jugada ofensiva del Madrid y únicamente tuvo que empujarlo al fondo de la red para establecer el 1-0.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti amplió la ventaja gracias a Arda Güler. El joven mediocampista turco recibió una asistencia de Kylian Mbappé y definió con precisión para marcar el 2-0 y encaminar la victoria madridista.

Cuando el partido entraba en su recta final, Kylian Mbappé también apareció en el marcador. El delantero francés culminó una jugada ofensiva para establecer el 3-0 y dejar prácticamente sentenciado el encuentro.

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El Leipzig consiguió descontar al minuto 85 por medio de Tidian Gomis, quien aprovechó una oportunidad para reducir la diferencia y colocar el 3-1 momentáneo.

Sin embargo, el Real Madrid respondió de inmediato y cerró la cuenta con una destacada anotación de Yan Diomande. El atacante conectó una espectacular volea para establecer el 4-1 definitivo y asegurar una nueva victoria del conjunto español.

Con este resultado, el Real Madrid suma nueve puntos de nueve posibles y mantiene su invicto en la fase de liga de la Liga de Campeones, tras conseguir tres victorias consecutivas frente al Inter de Milán, la Roma y el RB Leipzig.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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