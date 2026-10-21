Videos: así fueron los goles del triunfo del Real Madrid sobre el RB Leipzig en la Champions League

El Real Madrid consiguió una contundente victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig y sumó su tercer triunfo consecutivo en la fase de liga de la Liga de Campeones 2026-2027. El conjunto merengue mantiene su paso perfecto en el inicio de la competición europea, después de haber derrotado al Inter de Milán (2-1) y a la Roma (4-3).

El cuadro blanco dominó gran parte del encuentro y consiguió abrir el marcador justo antes del descanso. Bernardo Silva aprovechó un balón que quedó sobre la línea de gol tras una jugada ofensiva del Madrid y únicamente tuvo que empujarlo al fondo de la red para establecer el 1-0.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti amplió la ventaja gracias a Arda Güler. El joven mediocampista turco recibió una asistencia de Kylian Mbappé y definió con precisión para marcar el 2-0 y encaminar la victoria madridista.

Cuando el partido entraba en su recta final, Kylian Mbappé también apareció en el marcador. El delantero francés culminó una jugada ofensiva para establecer el 3-0 y dejar prácticamente sentenciado el encuentro.

El Leipzig consiguió descontar al minuto 85 por medio de Tidian Gomis, quien aprovechó una oportunidad para reducir la diferencia y colocar el 3-1 momentáneo.

BERNARDO SILVA PUSO EL 1-0 DEL REAL MADRID ANTE LEIPZIG🔥⚪️ ▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/tbdOcTMqZZ — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 21, 2026

Sin embargo, el Real Madrid respondió de inmediato y cerró la cuenta con una destacada anotación de Yan Diomande. El atacante conectó una espectacular volea para establecer el 4-1 definitivo y asegurar una nueva victoria del conjunto español.

ARDA GULER SOLO TUVO QUE EMPUJAR EL REMATE DE MBAPPÉ Y EL MERENGUE YA LO GANA 2-0 ANTE LEIPZIG⚪️🔥 ▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/uzUQU5eOMm — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 21, 2026

Con este resultado, el Real Madrid suma nueve puntos de nueve posibles y mantiene su invicto en la fase de liga de la Liga de Campeones, tras conseguir tres victorias consecutivas frente al Inter de Milán, la Roma y el RB Leipzig.

PERO DÓNDE LA PUSISTE, KYLIAN😳🔥 EL GOLAZO QUE HIZO MBAPPÉ PARA EL 3-0 MERENGUE EN UNA NOCHE DONDE SE FLOREA EL MADRID⚪️🤩 ▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/59v6UWyeGz — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 21, 2026