Champions League: la victoria del PSG ante el Barcelona deja una dura noticia para Khvicha Kvaratskhelia

El PSG recibió un duro golpe en uno de los mejores momentos de su temporada. El club francés confirmó que el delantero georgiano Khvicha Kvaratskhelia, una de sus principales figuras, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones frente al Barcelona, por lo que permanecerá varios meses alejado de las canchas y podría perderse lo que resta de la temporada.

La lesión ocurrió durante la victoria del PSG por 4-2 sobre el conjunto azulgrana, en un encuentro disputado en el Parque de los Príncipes. Aunque el equipo dirigido por Luis Enrique se quedó con los tres puntos, el triunfo se vio opacado por las lesiones que dejó el compromiso.

Kvaratskhelia abandonó el terreno de juego alrededor del minuto 60, con dificultades para caminar. Un día después, el PSG confirmó la gravedad de la lesión mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. "Tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de ayer frente al FC Barcelona, Khvicha Kvaratskhelia será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", informó la entidad parisina.

La ausencia del atacante representa una baja sensible para el PSG. Desde su llegada, el internacional georgiano se ha consolidado como una de las principales referencias ofensivas del equipo gracias a su velocidad, capacidad de desequilibrio y aporte goleador.

Más bajas para Luis Enrique

El parte médico también confirmó otras dos bajas importantes para las próximas semanas.

El delantero francés Ousmane Dembélé, quien tuvo que ser sustituido en el minuto 20, sufrió una lesión en el muslo izquierdo. "Debido a una lesión en el muslo izquierdo, Ousmane Dembélé continuará recibiendo tratamiento durante las próximas semanas", señaló el club.

Por su parte, el capitán Marquinhos también terminó lesionado y deberá recibir tratamiento tras sufrir una dolencia en el muslo derecho. "Debido a una lesión en el muslo derecho, Marquinhos continuará recibiendo tratamiento durante las próximas semanas", indicó el PSG.

De esta manera, el conjunto parisino pierde a una de sus principales figuras ofensivas durante varios meses y deberá afrontar sus próximos compromisos sin otras dos piezas fundamentales del equipo, en una etapa importante de la Liga de Campeones y de las competiciones nacionales.