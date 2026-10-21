¿Por qué el PSG podría ser sancionado por la Uefa tras el partido contra el Barcelona?

La pancarta que los ultras del París Saint-Germain (PSG) desplegaron durante el partido frente al Barcelona, con el lema "Massacre à la parisienne" ("Masacre a la parisina"), será objeto de un procedimiento disciplinario que podría derivar en una sanción de la Uefa contra el club francés.

El mensaje estaba acompañado por la imagen de un hombre enmascarado, similar al protagonista de la película La matanza de Texas, que sostenía una motosierra con la que destrozaba el escudo del conjunto azulgrana.

Tras el encuentro, que terminó con victoria del PSG por 4-2, el Barcelona anunció que denunciaría la exhibición de la pancarta ante el delegado de la Uefa. Según el procedimiento habitual, el incidente deberá quedar registrado en el informe oficial y ser trasladado a la Comisión de Disciplina del organismo europeo.

La pancarta fue desplegada en uno de los fondos del estadio Parque de los Príncipes antes del inicio del encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

Además, los aficionados más radicales del conjunto parisino entonaron cánticos ofensivos contra el Barcelona durante el partido y encendieron bengalas después del primer gol de su equipo.

La Comisión de Disciplina de la Uefa estudiará los incidentes y determinará si corresponde imponer sanciones al PSG. Entre las posibles medidas figuran multas económicas y el cierre parcial del estadio, de acuerdo con las disposiciones disciplinarias relacionadas con la transmisión de mensajes inapropiados en acontecimientos deportivos y otras conductas de los aficionados.

PSG ya fue sancionado por incidentes de sus aficionados

El club parisino tiene antecedentes recientes de sanciones por el comportamiento de sus seguidores. Tras la final de la Liga de Campeones del 2025, en la que el PSG conquistó el título al vencer 5-0 al Inter de Milán el 31 de mayo, la Uefa le impuso multas por un total de 148 mil euros.

La sanción incluyó 100 mil euros por invasión del terreno de juego y encendido de bengalas; 30 mil euros por lanzamiento de objetos; 10 mil euros por exhibir el mensaje "UEFA mafia", considerado inapropiado para un acontecimiento deportivo y desacreditador del organismo europeo, y otros 8 mil euros por daños materiales.

Asimismo, la Uefa estableció una prohibición condicionada de vender entradas a los aficionados del PSG para su siguiente partido como visitante en una competición europea. La medida quedó suspendida durante un período de prueba de dos años, por lo que podría aplicarse en caso de reincidencia.