Barcelona vs. Real Madrid: hora y dónde ver el clásico en Guatemala por la jornada 10 de LaLiga

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Barcelona vs. Real Madrid: hora y dónde ver el clásico en Guatemala por la jornada 10 de LaLiga

El conjunto azulgrana buscará mantener su paso perfecto en el campeonato, mientras que el cuadro merengue intentará recortar distancias en la lucha por el liderato.

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Barcelona y Real Madrid se enfrentan en un clásico que puede ampliar la distancia en LaLiga.(Foto Prensa Libre: EFE).

El Barcelona y el Real Madrid se enfrentarán este domingo 25 de octubre, en la décima jornada de LaLiga, en una nueva edición del clásico español, uno de los partidos más esperados del futbol mundial. El encuentro acaparará la atención de millones de aficionados, al reunir a dos de los clubes más importantes del planeta, con plantillas integradas por figuras de primer nivel.

El partido se disputará en el Camp Nou, donde el conjunto dirigido por Hansi Flick buscará mantener su paso perfecto en el campeonato. El cuadro azulgrana suma 27 puntos, producto de nueve victorias consecutivas, con 39 goles a favor y nueve en contra. El Barcelona lidera la competición y buscará aprovechar su condición de local para dar un paso importante en la lucha por el título.

Aunque todavía queda mucho campeonato por disputar, una victoria permitiría a los catalanes ampliar a nueve puntos su ventaja sobre el Real Madrid, una diferencia significativa en la pelea por los primeros lugares.

Por su parte, el Real Madrid, dirigido por José Mourinho, visitará Barcelona con la necesidad de sumar los tres puntos. El conjunto merengue intentará repetir una actuación como la que le permitió imponerse en territorio catalán en octubre del 2023, cuando Jude Bellingham marcó un doblete para darle la victoria a los blancos.

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Los madridistas afrontan el compromiso con la presión de recortar distancias respecto del liderato. Actualmente ocupan la tercera posición, a seis puntos del primer lugar, por lo que una victoria sería importante para mantenerse en la lucha por el campeonato.

Aunque el equipo blanco no ha mostrado su mejor versión colectiva en varios momentos de la temporada, la calidad individual de sus futbolistas lo convierte en un rival peligroso. Además, llega respaldado por una buena racha de resultados y con la intención de mantener ese impulso en uno de los encuentros más importantes del futbol español.

Ambos equipos tienen mucho en juego. El Barcelona intentará ampliar su ventaja en la cima de la clasificación, mientras que el Real Madrid buscará reducir la diferencia en un encuentro que promete intensidad y emociones durante los 90 minutos.

Día, hora y dónde ver el clásico entre Barcelona y Real Madrid

El encuentro entre azulgranas y merengues se disputará este domingo 25 de octubre, a las 14 horas de Guatemala. El partido podrá seguirse por las señales de  streaming ViX y Sky Sports Guatemala, así como a través del minuto a minuto y la cobertura en vivo de DataFactory en Prensa Libre.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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