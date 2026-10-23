¿Cuándo fue la última victoria del Real Madrid como visitante ante Barcelona?

El Real Madrid continúa con su preparación para el clásico de la décima jornada de LaLiga EA Sports frente al Barcelona, un encuentro que podría ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el campeonato. El conjunto dirigido por el portugués José Mourinho completó este viernes su penúltimo entrenamiento antes de visitar el Spotify Camp Nou.

El técnico madridista contó con prácticamente toda su plantilla, a excepción de los lesionados Raúl Asencio y Rodrygo Goes, quienes continuaron con sus respectivos procesos de recuperación. Por su parte, los futbolistas que fueron titulares en la victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig realizaron trabajo específico de recuperación en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

La sesión incluyó ejercicios de definición, trabajo táctico y partidos en espacios reducidos. Mourinho cerrará la preparación este sábado con el último entrenamiento previo al compromiso y ofrecerá la conferencia de prensa oficial una hora antes de la sesión.

Además de las bajas por lesión, el Real Madrid tampoco podrá contar con el brasileño Vinícius Júnior, quien deberá cumplir una sanción tras haber sido expulsado en el partido de liga frente al Sevilla.

La última victoria del Real Madrid en territorio azulgrana

Más allá del presente de ambos equipos, el Real Madrid intentará poner fin a una racha sin victorias como visitante frente al Barcelona. La última vez que el conjunto merengue ganó un clásico en territorio azulgrana fue el 28 de octubre del 2023, cuando se impuso 2-1 en el partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga.

En aquella ocasión, el Barcelona se adelantó en el marcador con un gol del alemán Ilkay Gündogan, pero el inglés Jude Bellingham marcó un doblete que permitió la remontada madridista y aseguró la victoria de los blancos.

Ahora, tres años después, el Real Madrid volverá a visitar al Barcelona con el objetivo de repetir aquel resultado y mantenerse en la lucha por el liderato.

Una derrota podría dejar al equipo de Mourinho a nueve puntos del conjunto dirigido por Hansi Flick, por lo que el clásico adquiere especial importancia en la disputa por los primeros lugares del campeonato.