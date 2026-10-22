Lionel Messi conmueve en España con un mensaje a los niños: “Lo importante es disfrutar”

Lionel Messi celebró este jueves el Premio Princesa de Asturias de los Deportes junto a más de seis mil personas, en su mayoría niños, que participaron en un encuentro con estudiantes en Oviedo, España. En la actividad también estuvo presente Santi Cazorla, figura histórica del Real Oviedo.

El Palacio de los Deportes de Oviedo estuvo lleno de aficionados que acudieron a homenajear al astro argentino. La actividad marcó el cierre de El juego del 10, una iniciativa impulsada por la Fundación Princesa de Asturias como parte del programa cultural Toma la palabra.

Tras el anuncio del reconocimiento a Messi, unos 1,500 estudiantes de centros educativos de Asturias participaron en la elaboración de un nuevo reglamento de futbol basado en la inclusión, el respeto y el juego limpio, inspirados en los valores que han marcado la trayectoria del argentino.

Messi fue recibido con entusiasmo por los asistentes, quienes llenaron las gradas con banderas y camisetas de la selección argentina. El escenario, decorado de verde, tenía balones, fotografías del futbolista y una portería colocada de lado para formar la letra inicial de su apellido.

Durante el encuentro, dirigido por el periodista Chisco García, Messi recordó los años que vivió en España y agradeció el cariño que todavía recibe en ese país. "Es una felicidad enorme", expresó.

Al responder las preguntas de los estudiantes que participaron en El juego del 10, Messi reconoció que su objetivo al entrar a la cancha siempre fue "ganar". Sin embargo, destacó que el futbol es un deporte "hermoso" y "un juego para hacer amigos", que permite unir a las personas y fortalecer las relaciones humanas.

El argentino también aconsejó a los niños que comienzan a practicar futbol y les recordó que "lo importante es disfrutar". Además, lamentó la actitud de algunos padres "que intentan influir presionando y, en vez de ayudar, están haciendo mal".

"Lo hice todo porque tenía un sueño", afirmó Messi al recordar su salida de Rosario, Argentina, cuando todavía era niño, para incorporarse al FC Barcelona.

El futbolista también destacó los valores que aprendió desde pequeño, cuando le enseñaron "desde muy chiquito el respeto por el compañero y por el contrario".

Messi insistió en la importancia de "disfrutar del proceso y no quedarse solo con el resultado", porque considera que, para crecer, "hay que aprender de la derrota" y saber tanto perder como ganar.

Al homenaje también se sumó Santi Cazorla, quien jugó en el Real Oviedo, Arsenal, Villarreal y Málaga. Messi aseguró que sus antiguos compañeros del Barcelona siempre le hablaron "maravillas" de Cazorla, a quien describían como "una persona extraordinaria".

Cazorla agradeció las palabras del argentino y recordó que, cuando se enfrentaba al Barcelona, los aficionados le decían en la calle "a ver si no juega Messi". Sin embargo, explicó que él siempre deseaba enfrentarse al argentino.

"Cuando uno sueña ser futbolista es para enfrentarse a jugadores así", destacó.

El homenaje se celebró 16 días después de que Messi se despidiera de la selección argentina en el estadio Monumental.

Una hora antes del encuentro, cientos de aficionados ya se habían reunido en las calles cercanas al Palacio de los Deportes para expresar su admiración por el argentino.

Las entradas para la actividad se agotaron en apenas 13 minutos, una muestra del interés que despertó la presencia de Messi en Oviedo, un día antes de recibir oficialmente el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.