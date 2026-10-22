Amarini Villatoro advierte que Cartaginés debe anotar de visita para llegar a otra final en la Copa Centroamericana

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro valoró el triunfo 1-0 del Cartaginés ante el Olimpia de Honduras, pero dejó claro que la ventaja es insuficiente para confiarse. El entrenador sabe que su equipo necesita marcar en el partido de vuelta para acercarse a otra final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Después del encuentro de ida de las semifinales, disputado en el estadio Fello Meza, en Cartago, Villatoro reconoció que sus dirigidos tuvieron oportunidades para conseguir una diferencia mayor. Aunque destacó el rendimiento durante buena parte del compromiso, lamentó la falta de contundencia y las dificultades para mantener el orden en el cierre.

“Era para ampliarlo, era para sacar una mayor ventaja. Tuvimos muchas ocasiones claras de gol que había que terminarlas mejor, había que tomar mejores decisiones con esta clase de partidos. Hay que ser contundente”, expresó el entrenador guatemalteco.

Villatoro explicó que los cambios obligados por el cansancio, las molestias físicas y las lesiones afectaron el funcionamiento del equipo durante los últimos minutos. A su criterio, Cartaginés perdió el control que había mostrado hasta el minuto 70 y permitió que Olimpia generara peligro.

“Fue uno de nuestros mejores partidos hasta el minuto 70, los últimos 20 no fueron buenos”, reconoció el estratega, quien consideró que el equipo tardó en encontrar los ajustes tácticos necesarios para cerrar el encuentro.

Amarini no quiere que Cartaginés se repliegue

Pese a la molestia por no ampliar la ventaja, Villatoro destacó que el equipo cumplió los dos objetivos que se había planteado: ganar el partido y evitar recibir goles en casa. Sin embargo, insistió en que la clasificación se definirá en Honduras y que será necesario mantener la vocación ofensiva.

“Si queremos pasar la serie hay que anotar de visita. Este equipo lo ha hecho siempre en la Copa, ha anotado, ha logrado anotar. Y creo que eso es fundamental en el partido de visita”, afirmó.

El técnico descartó que Cartaginés viaje a Tegucigalpa únicamente a defender el resultado. Su intención es buscar una anotación que le permita fortalecer sus opciones de avanzar, sin renunciar al estilo que ha mostrado durante la competición.

“Nosotros, si queremos pasar, tenemos que hacer el gol allá y tampoco nos vamos a ir a tirar atrás. No nos hemos ido a tirar atrás antes”, manifestó Villatoro.

El encuentro de vuelta se disputará el miércoles 28 de octubre, a las 21 horas, en Honduras. Cartaginés defenderá la ventaja de 1-0 frente a un Olimpia obligado a buscar la remontada, mientras el entrenador guatemalteco intentará conducir a su equipo a otra final centroamericana, después de haber alcanzado esa instancia con Xelajú MC en la edición anterior.