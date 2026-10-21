Fútbol Internacional
Cartaginés de Amarini Villatoro toma ventaja ante Olimpia en la semifinal de la Copa Centroamericana
El técnico guatemalteco Amarini Villatoro da el primer paso hacia otra final centroamericana, tras la victoria 1-0 del Cartaginés sobre Olimpia en la ida de las semifinales.
Alonso Hernández celebra la anotación con la que Cartaginés se puso en ventaja frente a Olimpia en la semifinal de ida de la Copa Centroamericana. (Foto Prensa LIbre: Cartaginés)
El Cartaginés del entrenador guatemalteco Amarini Villatoro tomó ventaja en la semifinal de ida de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026, luego de vencer parcialmente al Olimpia de Honduras con una anotación de Alonso Hernández al minuto 14, en el estadio Fello Meza, en Cartago, Costa Rica.
El conjunto brumoso afronta la serie con la ilusión de alcanzar la final del certamen regional.
Villatoro busca repetir la experiencia que vivió en la edición anterior, cuando llevó a Xelajú MC a disputar el partido por el título, y ahora intenta alcanzar ese objetivo al frente del equipo costarricense.
Cartaginés llega motivado después de vencer 1-0 al Deportivo Saprissa en el campeonato local.
Además, en los cuartos de final de la Copa Centroamericana eliminó al propio conjunto morado con un marcador global de 5-4, un resultado que le permitió instalarse entre los cuatro mejores equipos de la competición.
La serie ante Olimpia representa una prueba exigente para el equipo de Villatoro, que aprovechó su condición de local para llegar con ventaja al encuentro de vuelta.
La serie definirá a uno de los finalistas del torneo, en el que el técnico guatemalteco aspira a sumar otro capítulo importante a su trayectoria internacional.