Comunicaciones cae ante Malacateco y suma su tercera derrota al hilo: así queda la tabla de posiciones

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Comunicaciones cae ante Malacateco y suma su tercera derrota al hilo: así queda la tabla de posiciones

La derrota frente a Malacateco agrava el mal momento de Comunicaciones, que permanece en los últimos puestos de la clasificación del Torneo Apertura 2026.

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Comunicaciones pierde ante Malacateco y suma su tercera derrota consecutiva en el Apertura 2026.(Foto Prensa Libre: Malacateco).

La crisis de Comunicaciones se agudiza. El conjunto crema sufrió su tercera derrota consecutiva al caer 1-0 ante Malacateco en el partido que cerró la jornada 15 del Torneo Apertura 2026, un resultado que profundiza el complicado momento que atraviesa el equipo albo, que sigue sin encontrar regularidad en su juego.

El encuentro tuvo que completarse este miércoles a las 10 horas, después de que la intensa lluvia registrada en el estadio Santa Lucía obligara a suspender el partido la noche anterior.

Durante el primer tiempo, los fronterizos estuvieron cerca de abrir el marcador. Al minuto 26, José Correa ejecutó un penalti, pero el guardameta crema Fredy Pérez detuvo el disparo y mantuvo el empate.

En la reanudación del encuentro, Malacateco tomó el control de las acciones y generó las mejores oportunidades de gol. Los dirigidos por Carlos Robles se encontraron en varias ocasiones con las intervenciones de Fredy Pérez, quien evitó que los locales se adelantaran en el marcador.

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La situación se complicó para los albos cuando el mediocampista Samuel Camacho, quien había ingresado de cambio, fue expulsado tras cometer una fuerte falta. Después de revisar la jugada en el FVS, el árbitro le mostró la tarjeta roja directa, por lo que Comunicaciones terminó con diez jugadores por segundo partido consecutivo.

Con la ventaja numérica, Malacateco intensificó la presión frente a un rival que generó pocas oportunidades en ataque. Finalmente, al minuto 85, llegó el gol de los locales. Tras una jugada colectiva, el colombiano Eliser Evangelista Quiñónez conectó un potente remate de zurda dentro del área que superó a Fredy Pérez y estableció el 1-0 definitivo.

La anotación desató la celebración en el estadio Santa Lucía y aseguró un importante triunfo para los toros, que aprovecharon la superioridad numérica para quedarse con los tres puntos.

Comunicaciones sigue en la parte baja de la tabla

El panorama para los cremas es cada vez más complicado. El equipo acumula una nueva derrota, mantiene dificultades para generar oportunidades de gol y continúa perdiendo puntos importantes en la recta final de la fase de clasificación.

La crisis de resultados también se refleja en la tabla de posiciones, donde Comunicaciones ocupa el puesto 11, con apenas 14 puntos, en una situación comprometida tanto en la lucha por la clasificación como en la tabla acumulada por el descenso para el siguiente campeonato.

A falta de varias jornadas para el cierre de la fase regular, el conjunto capitalino necesita reaccionar para mejorar su posición y evitar que se prolongue su mala racha.

La tercera derrota consecutiva aumenta la presión sobre Comunicaciones, que deberá encontrar soluciones en sus próximos compromisos para intentar revertir su situación en el Torneo Apertura 2026.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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