Amarini Villatoro va por otra final centroamericana: hora y dónde ver el Cartaginés vs. Olimpia

El CS Cartaginés vuelve a la acción este miércoles 21 de octubre, cuando reciba al Olimpia de Honduras en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026, un duelo en el que el técnico guatemalteco Amarini Villatoro buscará dar el primer paso hacia una nueva final internacional.

El estratega nacional afronta esta serie con la ilusión de volver a disputar una final regional. Tras conducir a Xelajú MC al partido por el título en la edición anterior del torneo, ahora intentará llevar al Cartaginés a la lucha por el campeonato y sumar un nuevo logro a su trayectoria como entrenador.

Los brumosos llegan motivados a esta serie después de vencer 1-0 al Deportivo Saprissa en el campeonato local, un resultado que refleja el buen momento que atraviesa el equipo de Cartago. Además, en los cuartos de final del torneo regional eliminaron al conjunto morado con un ajustado marcador global de 5-4.

Ahora, Cartaginés intentará aprovechar su condición de local en el estadio José Rafael "Fello" Meza, donde buscará tomar ventaja antes de viajar a Honduras para disputar el encuentro de vuelta la próxima semana.

Enfrente tendrá a un rival de amplia trayectoria en el futbol centroamericano. Olimpia avanzó a las semifinales tras eliminar al Firpo de El Salvador, al que derrotó con un contundente marcador global de 6-0, resultado que lo confirma como uno de los aspirantes al título.

Para Villatoro y sus dirigidos, el objetivo será conseguir una ventaja en casa que les permita afrontar en mejores condiciones el partido de vuelta en Tegucigalpa.

El encuentro está programado para este miércoles a las 20.30 horas de Guatemala y podrá seguirse a través de la señal de ESPN o bien a través de la plataforma Disney+.